وزارة الرياضة: ننسق لسفر الجماهير لدعم المنتخب في المغرب.. وجاهزون لاستضافة نسخة 2028

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 17:39

كتب : FilGoal

جمهور منتخب مصر

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية عن التنسيق لسفر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر في المغرب.

ويأتي ذلك بداية من ثمن النهائي بعد حسم منتخب مصر صدارة المجموعة.

ويلعب منتخب مصر ثمن نهائي أمم إفريقيا مساء يوم الإثنين المقبل.

وقال محمد الشاذلي عبر إذاعة ميجا إف إم: "وزارة الرياضة تبحث إمكانية سفر الجماهير المصرية لمؤازرة المنتخب في المغرب بداية من ثمن النهائي، وننسق في الوقت الحالي الأمر".

وتابع "سيتم الإعلان غدا عن تفاصيل سفر الجماهير المصرية لمؤازرة المنتخب في المغرب".

وشدد الشاذلي "مصر جاهزة لاستضافة أمم إفريقيا 2028، ولا يوجد ما يمنع تقديم ملف لتنظيم البطولة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الرياضة "مشكلة الزمالك سيتم حلها بحلول ترضي النادي وجماهيره خلال أيام قليلة".

واختتم الشاذلي تصريحاته "توصلنا لحل بديل يوافق عليه الجميع، وسبب التأخير هو إصرار إدارة الزمالك أن تحصل على نفس الأرض في البداية".

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله بعد الفوز على زيمبابوي وجنوب إفريقيا بينما تعادل أمام أنجولا في الجولة الختامية.

وينتظر منتخب مصر ثالث المجموعة الرابعة بين السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين.

أمم إفريقيا منتخب مصر
