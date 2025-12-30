تشكيل أمم إفريقيا - تونيكتي وغربي أساسيان مع تونس.. وساماتا يقود هجوم تنزانيا
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 17:25
كتب : FilGoal
دفع سامي طرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس بالثنائي سباستيان تونيكتي وإسماعيل غربي في التشكيل الأساسي أمام تنزانيا.
ويلعب منتخب تونس أمام تنزانيا ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.
ويحتل منتخب تونس المركز الثاني برصيد 3 نقاط بينما تنزانيا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.
وجاء تشكيل تونس كالآتي:
حراسة المرمى: أيمن دحمان
الدفاع: يان فاليري – ديلان برون – منتصر طالبي – علي العابدي
الوسط: سباستيان تونيكتي – إلياس سخيري - حنبعل المجبري
الهجوم: إلياس العاشوري – حازم المستوري – إسماعيل غربي
بينما تشكيل تنزانيا كالآتي:
حراسة المرمى: حسين ماسالانجا
الدفاع: جوب ديكسون – باكاري موامنييتو – إبراهيم حمد – محمد حسين
الوسط: هاجي منوجا – ألفونس مسانجا – سيمون مسوفا - نوفاتوس ديسماس - تشارلز ممومبوا.
الهجوم: مبوانا ساماتا