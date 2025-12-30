مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2028

يدرس اتحاد الكرة الترشح لاستضافة مصر كأس الأمم الإفريقية 2028.

وأوضح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com أن هناك مداولات لدراسة إمكانية تقدم مصر بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاستضافة أمم إفريقيا المقررة عام 2028.

وتستضيف المغرب النسخة الحالية لكأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

وعقد موتيسيبي اجتماعا مع الدول الـ54 الإفريقية بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على هامش بطولة الأمم الإفريقية.

وأعلن موتسيبي إطلاق بطولة دوري الأمم الإفريقية من كل عام على أن تقام النسخة الأولى بعد كأس العالم للأندية 2029.

كما كشف عن فتح باب الترشح لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2028، على أن تقام البطولة بعدها كل 4 سنوات بدلا من سنتين مثلما يحدث في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وأوضح رئيس كاف "في 2028 سيتم إعادة هيكلة البطولة".

وتستضيف 3 دول لأول مرة "أوغندا وكينيا وتنزانيا" كأس الأمم الإفريقية المقررة عام 2027.

وتعود آخر مرة استضافت فيها مصر كأس الأمم الإفريقية إلى نسخة 2019.

واستضافت مصر كأس الأمم أعوام 1959، و1974، و1986، و2006، و2019.