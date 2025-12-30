أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السودان: علينا القتال حتى لو واجهنا البرازيل أو الأرجنتين

رفع الغاني كواسي أبياه مدرب منتخب السودان راية التحدي في وجه المنتخبات الإفريقية التي تشارك في كأس أمم إفريقيا، مشددا على أن هدفه هو التتويج باللقب.

ويصطدم منتخب السودان بمنتخب بوركينا فاسو في ختام دور المجموعات يوم الأربعاء بعد ضمان التأهل لدور الـ16.

وقال أبياه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "لم نأت إلى المغرب للسياحة بل لإثبات أحقيتنا بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا، ونحن نفكر فعليًا في المنافسة على اللقب".

وأضاف "في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب في السودان، لم يكن هناك أي نشاط كروي، وأعتمد حاليًا على عدد محدود من اللاعبين من فريقي الهلال والمريخ، إضافة إلى عدد قليل جدًا من المحترفين خارج السودان. هؤلاء هم اللاعبون المتاحون لنا، وهو ما يجعل العمل صعبًا في بعض الجوانب".

وأكمل "قلت إن المنتخب المنافس فريق قوي جدًا، ومعظم لاعبيه ينشطون في أوروبا، ولذلك لا يمكن التفكير في تحقيق فوز سهل أمامه".

وتابع المدرب الغاني "لقد قدّم منتخب بوركينا فاسو مستويات مميزة في البطولة، ونحن بدورنا نطمح لتقديم مباراة قوية، والأهم أن يظهر فريقنا بأداء جيد".

وأوضح "عندما تتأهل إلى بطولة كبرى، يجب أن تثبت سبب هذا التأهل. الأمر لا يتعلق بالمشاركة فقط، فنحن هنا للمنافسة وإثبات جدارتنا. علينا القتال مهما كان الخصم، سواء كان بوركينا فاسو أو السنغال أو المغرب، وحتى لو واجهنا البرازيل أو الأرجنتين".

وشدد "الهدف هو تقديم أفضل ما لدينا والسعي للوصول إلى مستوى أعلى، لأننا نلعب من أجل الفوز".

واستمر "مجرد التأهل إلى البطولة يعني أن طموحنا هو التتويج بالكأس، كما هو حال جميع المنتخبات المشاركة".

وأردف "نسعى إلى رسم البسمة على وجوه السودانيين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، وأن نجعلهم فخورين بمنتخبهم".

ويحتل السودان المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، وضمن التأهل لدور الـ16 كوصيف أو ضمن أفضل الثوالث.

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما تحتل بوركينا فاسو المركز الثاني بفارق الأهداف عن السودان.

وودعت غينيا الاستوائية البطولة بعد خسارة أول مباراتين.