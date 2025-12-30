أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السودان: علينا القتال حتى لو واجهنا البرازيل أو الأرجنتين

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 17:15

كتب : FilGoal

كويسي أبياه - السودان

رفع الغاني كواسي أبياه مدرب منتخب السودان راية التحدي في وجه المنتخبات الإفريقية التي تشارك في كأس أمم إفريقيا، مشددا على أن هدفه هو التتويج باللقب.

ويصطدم منتخب السودان بمنتخب بوركينا فاسو في ختام دور المجموعات يوم الأربعاء بعد ضمان التأهل لدور الـ16.

وقال أبياه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "لم نأت إلى المغرب للسياحة بل لإثبات أحقيتنا بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا، ونحن نفكر فعليًا في المنافسة على اللقب".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: سأستغل لقاء غينيا الاستوائية لتجربة بعض اللاعبين أمم إفريقيا - أوباميانج يغيب أمام كوت ديفوار أمم إفريقيا – ديشامب: مصر من المرشحين للتتويج بالبطولة.. ولم لا التدريب في السعودية أمم إفريقيا - طاقم مصري.. أمين عمر يقود مباراة السودان وبوركينا فاسو

وأضاف "في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب في السودان، لم يكن هناك أي نشاط كروي، وأعتمد حاليًا على عدد محدود من اللاعبين من فريقي الهلال والمريخ، إضافة إلى عدد قليل جدًا من المحترفين خارج السودان. هؤلاء هم اللاعبون المتاحون لنا، وهو ما يجعل العمل صعبًا في بعض الجوانب".

وأكمل "قلت إن المنتخب المنافس فريق قوي جدًا، ومعظم لاعبيه ينشطون في أوروبا، ولذلك لا يمكن التفكير في تحقيق فوز سهل أمامه".

وتابع المدرب الغاني "لقد قدّم منتخب بوركينا فاسو مستويات مميزة في البطولة، ونحن بدورنا نطمح لتقديم مباراة قوية، والأهم أن يظهر فريقنا بأداء جيد".

وأوضح "عندما تتأهل إلى بطولة كبرى، يجب أن تثبت سبب هذا التأهل. الأمر لا يتعلق بالمشاركة فقط، فنحن هنا للمنافسة وإثبات جدارتنا. علينا القتال مهما كان الخصم، سواء كان بوركينا فاسو أو السنغال أو المغرب، وحتى لو واجهنا البرازيل أو الأرجنتين".

وشدد "الهدف هو تقديم أفضل ما لدينا والسعي للوصول إلى مستوى أعلى، لأننا نلعب من أجل الفوز".

واستمر "مجرد التأهل إلى البطولة يعني أن طموحنا هو التتويج بالكأس، كما هو حال جميع المنتخبات المشاركة".

وأردف "نسعى إلى رسم البسمة على وجوه السودانيين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، وأن نجعلهم فخورين بمنتخبهم".

ويحتل السودان المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، وضمن التأهل لدور الـ16 كوصيف أو ضمن أفضل الثوالث.

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما تحتل بوركينا فاسو المركز الثاني بفارق الأهداف عن السودان.

وودعت غينيا الاستوائية البطولة بعد خسارة أول مباراتين.

السودان الجزائر بوركينا فاسو غينيا الاستوائية كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - يتبقى النصف.. تحديد منافس الجزائر ضمن 4 مباريات في ثمن النهائي أمم إفريقيا – دوكو دودو: تمنيت مواجهة مصر عن المغرب ثلاثية لا تكفي تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة الهروب من الطريق الصعب أمم إفريقيا - حدث تاريخي.. تنزانيا تتأهل لثمن النهائي بنقطتين أمم إفريقيا - مدرب تونس: النتائج لم تكن خارقة.. لكننا حققنا الأهم انتهت أمم إفريقيا - بوتسوانا (0)-(3) الكونغو الديمقراطية.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدية نهاية العام وبطل الشتاء.. أرسنال يمطر شباك أستون فيلا برباعية يؤمن بها الصدارة ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - مدرب الاتفاق: حصلنا عل نقطة من فم الأسد.. وفينالدوم لعب وهو محترق ساعة | سعودي في الجول
الثالث على التوالي بلا فوز.. تشيلسي يواصل التعثر بتعادل مثير مع بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي وسبورتنج في الجولة الثالثة من دوري السيدات ساعة | كرة سلة
تقرير: السيلية القطري وأهلي طرابلس يتصارعان على ضم علي علوان ساعة | الوطن العربي
أمم إفريقيا - يتبقى النصف.. تحديد منافس الجزائر ضمن 4 مباريات في ثمن النهائي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – دوكو دودو: تمنيت مواجهة مصر عن المغرب ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520246/أمم-إفريقيا-مؤتمر-مدرب-السودان-علينا-القتال-حتى-لو-واجهنا-البرازيل-أو-الأرجنتين