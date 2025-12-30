خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه النهائي مع حامد حمدان

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 17:03

كتب : حامد وجدي

حامد حمدان - فلسطين

أتم بيراميدز اتفاقه مع حامد حمدان لضمه بشكل نهائي من بتروجت.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد اتفق مع حامد حمدان على التوقيع على عقد لمدة 3 مواسم ونصف.

كما علم FilGoal.com أن بتروجت سيحصل على مليون دولار زائد إضافات تتعلق بالتتويج بالطولات نظير إتمام الصفقة.

وكان مصدر من بتروجت قد قال لـ FilGoal.com: "رغبة حامد حمدان تحسم انتقاله إلى بيراميدز، بالإضافة إلى أن المقابل المالي من بيراميدز أعلى من الأهلي".

وأضاف "في حال إتمام تحويل قيمة الصفقة إلى النادي اليوم سيتم إرسال الاستغناء الخاص به إلى بيراميدز مباشرة".

وسبق أن صرّح مصدر من بتروجت لـ FilGoal.com: "رغبة حامد حمدان هي من ستحسم وجهته، اللاعب ملتزم بعقده مع بتروجت وملتزم الصمت منذ عودته من البطولة العربية ويركز مع الفريق وهناك ثقة من اللاعب تجاه إدارة ناديه".

وتابع "إدارة بتروجت ستبحث العرض المالي المناسب لها وفقا لسياسة النادي، وظهور اللاعب بشكل مميز في كأس العرب ساهم في ارتفاع قيمته التسويقية".

وارتبط اسم حامد حمدان خلال الفترة الأخيرة بالانضمام إلى كل من الأهلي والزمالك في مصر والشباب السعودي.

اللاعب البالغ 25 عاما خاض 4 مباريات سجل هدفا واحدا هذا الموسم بعد عودته للمشاركة في المباريات هذا الموسم.

وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2027.

وتألق حامد حمدان - 25 عاما - مع منتخب فلسطين في كأس العرب، ونجح في تسجيل هدف في شباك منتخب تونس.

