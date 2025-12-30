مران الزمالك – الفريق يستأنف التدريبات.. وتصعيد عمار ياسر

عاد الزمالك لاستئناف مرانه بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر يوم الخميس القادم.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال وتضمنت فقرة خاصة بالكرة.

وركز أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق على بعض الجوانب الفنية وقام بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض الجوانب الخططية قبل إقامة تقسيمة فنية في ختام المران.

وتم تصعيد عمار ياسر لاعب خط وسط فريق 2005 للمشاركة في التدريبات في ظل غياب اللاعبين الدوليين والإصابات التي يعاني منها بعض اللاعبين في الفترة الحالية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط بالتساوي مع سموحة صاحب المركز الثالث.

وبات الزمالك آخر المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا.