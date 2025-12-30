أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: سأستغل لقاء غينيا الاستوائية لتجربة بعض اللاعبين

أكد فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر أنه سيحدث عدة تغييرات على التشكيل في مباراة غينيا الاستوائية.

ويلعب منتخب الجزائر ضد منتخب غينيا الاستوائية يوم الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس إفريقيا 2025 بعدما ضمن تأهله لثمن النهائي كمتصدر للمجموعة.

وقال بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "سيكون هناك تغييرات في التشكيل، أحتاج لتقييم بعض اللاعبين".

وأضاف "مباراة غينيا الاستوائية مواجهة مهمة بالنسبة لنا، نحن نحترم منتخب غينيا الاستوائية، نعرف المنافس والمنافس يعرفنا".

وتابع "ستكون مباراة صعبة، علينا ألا نمنحهم فرصة للسيطرة على اللقاء، يجب أن نسيطر نحن".

وواصل "لوكا زيدان أسهم في تحقيق الفوز بأول مباراتين، وبمرور المباريات سيتطور".

وأردف مدرب الجزائر "لقد اندمج معنا بشكل جيد، هو شخص يتأقلم بسهولة".

وأتم "لن يكون بإمكان جوان حجام وسمير شرقي اللعب، وسنتابع حالتهما الصحية في الأيام القادمة".

وينتظر منتخب الجزائر تحديد وصيف المجموعة الرابعة لملاقاته في ثمن النهائي.