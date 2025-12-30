أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: سأستغل لقاء غينيا الاستوائية لتجربة بعض اللاعبين

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 16:50

كتب : FilGoal

فلاديمير بيتكوفيتش - الجزائر

أكد فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر أنه سيحدث عدة تغييرات على التشكيل في مباراة غينيا الاستوائية.

ويلعب منتخب الجزائر ضد منتخب غينيا الاستوائية يوم الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس إفريقيا 2025 بعدما ضمن تأهله لثمن النهائي كمتصدر للمجموعة.

وقال بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "سيكون هناك تغييرات في التشكيل، أحتاج لتقييم بعض اللاعبين".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – ديشامب: مصر من المرشحين للتتويج بالبطولة.. ولم لا التدريب في السعودية أمم إفريقيا - طاقم مصري.. أمين عمر يقود مباراة السودان وبوركينا فاسو أمم إفريقيا - الركراكي: هذا سبب الدفع بالشيبي أمام زامبيا.. ونحاول حماية حكيمي أمم إفريقيا – الكعبي: المقصية الثانية؟ طريقة التسجيل لا تهمني

وأضاف "مباراة غينيا الاستوائية مواجهة مهمة بالنسبة لنا، نحن نحترم منتخب غينيا الاستوائية، نعرف المنافس والمنافس يعرفنا".

وتابع "ستكون مباراة صعبة، علينا ألا نمنحهم فرصة للسيطرة على اللقاء، يجب أن نسيطر نحن".

وواصل "لوكا زيدان أسهم في تحقيق الفوز بأول مباراتين، وبمرور المباريات سيتطور".

وأردف مدرب الجزائر "لقد اندمج معنا بشكل جيد، هو شخص يتأقلم بسهولة".

وأتم "لن يكون بإمكان جوان حجام وسمير شرقي اللعب، وسنتابع حالتهما الصحية في الأيام القادمة".

وينتظر منتخب الجزائر تحديد وصيف المجموعة الرابعة لملاقاته في ثمن النهائي.

فلاديمير بيتكوفيتش الجزائر غينيا الاستوائية كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
استراحة أمم إفريقيا – تونس (1)-(0) تنزانيا.. نهاية الشوط الأول استراحة في أمم إفريقيا - نيجيريا (1)-(0) أوغندا.. نهاية الشوط الأول تشكيل أمم إفريقيا - أوسيمين يقود هجوم نيجيريا.. وموتيابا أساسي مع أوغندا وزارة الرياضة: ننسق لسفر الجماهير لدعم المنتخب في المغرب.. وجاهزون لاستضافة نسخة 2028 تشكيل أمم إفريقيا - تونيكتي وغربي أساسيان مع تونس.. وساماتا يقود هجوم تنزانيا مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2028 أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السودان: علينا القتال حتى لو واجهنا البرازيل أو الأرجنتين أمم إفريقيا - أوباميانج يغيب أمام كوت ديفوار
أخر الأخبار
ذا أثليتك: رايس يغيب عن أرسنال أمام أستون فيلا للإصابة 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: مهاجم روما يفضل البقاء في إيطاليا على الدوري الإنجليزي 28 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم في مرحلة متقدمة 30 دقيقة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون 31 دقيقة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: برشلونة يقترب من ضم حمزة عبد الكريم بعد تقديم العرض الأخير ساعة | ميركاتو
استراحة أمم إفريقيا – تونس (1)-(0) تنزانيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | أمم إفريقيا
استراحة في أمم إفريقيا - نيجيريا (1)-(0) أوغندا.. نهاية الشوط الأول ساعة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - أوسيمين يقود هجوم نيجيريا.. وموتيابا أساسي مع أوغندا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520243/أمم-إفريقيا-مؤتمر-بيتكوفيتش-سأستغل-لقاء-غينيا-الاستوائية-لتجربة-بعض-اللاعبين