مبابي: رونالدو سيظل الأيقونة الكبرى لـ ريال مدريد

شدد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد على أن كريستيانو رونالدو سيظل الأيقونة الأكبر للنادي الملكي.

وقال اللاعب الفرنسي لقناة ناديه: "أنا لست الأيقونة الكبرى لجماهير ريال مدريد، بالنسبة لهم سيظل كريستيانو رونالدو هو الأفضل دائما".

وأتم حديثه قائلا: "من دواعي سروري أن أرى جميع مشجعي ريال مدريد سعداء في التدريبات".

وعادل مبابي رقم رونالدو كأكثر لاعب يسجل أهداف في عام ميلادي واحد بـ 59 هدفا.

ويعد كريستيانو رونالدو هو قدوة مبابي منذ الصغر.

وقال مبابي في وقت سابق لصحيفة ماركا: "معادلة رقم كريستيانو رونالدو؟ الأمر لا يُصدق في عامي الأول أن أفعل ذلك مثل كريستيانو، قدوتي وأفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد، الاحتفال كان من أجله".

وأضاف "أردت أن أوجه له تحية لأنه كان دائمًا جيدًا معي وساعدني على التأقلم في مدريد".

وتابع "الآن من الرائع أن أساعد ريال مدريد على الفوز بالمباريات، كنت أريد أن أشارك هذا الإنجاز معه، علاقتي جيدة جدًا به هو صديقي الآن".

وأنهى حديثه قائلا: "أرسل له أطيب تمنياتي، وكذلك لكل جماهير ريال مدريد، وأتمنى لهم عيد ميلاد سعيدًا وسنة جديدة سعيدة".