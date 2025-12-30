خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 16:23

كتب : حامد وجدي

مباراة القمة - ناصر ماهر

وضع بيراميدز، اللاعب ناصر ماهر ضمن أولوياته لتدعيم الفريق خلال شهر يناير المقبل.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز يريد التعاقد مع ناصر ماهر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن بيراميدز قد حدد 6 مراكز لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية بعد أيام قليلة وتحديدا في شهر يناير.

ويريد بيراميدز تدعيم صفوفه في المراكز التالي: (حارس مرمى، وقلب دفاع،ولاعب وسط، وجناحين، ومهاجم).

ويلعب ناصر ماهر مع الزمالك منذ يناير 2024 بعد الانضمام للفريق قادما من مودرن سبورت.

وشارك ناصر حتى الآن في 60 مباراة بقميص الزمالك وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 آخرين، وتوج مع الفريق بلقب كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

وارتبط بيراميدز بالتعاقد مع حامد حمدان لاعب وسط بتروجت، وكذلك أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

ومنح كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز راحة سلبية طويلة بعد التأهل لثمن نهائي كأس مصر عقب تخطي مسار.

كما قرر النادي خوض الفريق معسكر خارجي خلال شهر يناير في الإمارات.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات الفريق لاستئناف الموسم الجاري عقب نهاية أمم إفريقيا.ومنح يورتشيتش لاعبي بيراميدز راحة سلبية على أن يتم استئناف التدريبات يوم 3 يناير المقبل.

واستقر النادي على خوض معسكر إعداد خارجي وتحديدا في أبوظبي العاصمة الإماراتية، بداية من يوم 5 يناير على أن يمتد حتى يوم 13 يناير.

ويأتي ذلك قبل العودة لاستكمال التحضيرات لاستئناف الدوري يوم 19 يناير بمواجهة البنك الأهلي، قبل السفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في رحلة الحفاظ على اللقب القاري.

ناصر ماهر الزمالك بيراميدز
