سكاي: مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة سيمينيو

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 16:22

كتب : FilGoal

سيمينيو

أفادت شبكة سكاي سبورتس بأن مانشستر سيتي يقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي مع الغاني أنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث.

وذلك من أجل ضمه في يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أن التفاصيل النهائية لدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 65 مليون جنيه إسترليني يتم ترتيبها حاليا بين الناديين.

وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي بات قريبًا أيضًا من حسم تفاصيل العقد الشخصي للجناح الغاني البالغ من العمر 25 عاما.

قبل أيام، كشف ديفيد أورنيستن الصحفي بشبكة ذا أثليتك أن أنطوان سيمينيو يفضّل الانتقال إلى مانشستر سيتي في يناير.

Embedded video

وكان ليفربول وتشيلسي يرغبان في ضم سيمينيو في يناير المقبل.

عقد سيمينيو مع بورنموث به شرط جزائي سيتم تفعيله في يناير المقبل.

سيمينيو سجل 8 أهداف في 16 مباراة بالدوري هذا الموسم.

ولعب سيمينيو 106 مباريات مع بورنموث منذ انضمامه إلى الفريق من بريستول في يناير 2023.

ونجح الدولي الغاني في تسجيل 30 هدفا وصناعة 13 آخرين.

وقدّم سيمينيو موسما قويا مع بورنموث هذا الموسم إذ سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة في 16 مباراة بالدوري.

وكان بورنموث يرغب في بيع سيمينيو مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

أنطوان سيمينيو مانشستر سيتي بورنموث
