تشكيل الأهلي - حمزة عبد الكريم يقود الهجوم ضد المقاولون العرب
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 16:02
كتب : FilGoal
أعلن يس توروب مدرب الأهلي تشكيل فريقه الذي سيلتقي بعد قليل ضد المقاولون العرب.
ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب على استاد السلام في الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر.
ويشهد التشكيل تواجد 11 لاعبا من قطاع الناشئين بالنادي ويقود حمزة عبد الكريم خط الهجوم.
ويلعب حازم جمال في حراسة المرمى لأول مرة مع الفريق الأول.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: حازم جمال.
الدفاع: إبراهيم الأسيوطي - أحمد عابدين - إياد مدحت - مهند الشامي.
الوسط: إبراهيم عادل - محمد رأفت - إبراهيم كاظم - عمر معوض - محمد عبد الله.
الهجوم: حمزة عبد الكريم
ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد نقطة واحدة.
