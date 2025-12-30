المصري اليوم: سجن رمضان صبحي لمدة عام مع الشغل

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 15:54

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز ضد زد

حكمت محكمة جنايات الجيزة على رمضان صبحي لاعب بيراميدز بالسجن لمدة عام مع الشغل.

وتتعلق القضية بتزوير أوراق تخص امتحانات أحد معاهد السياحة والفنادق.

وتشمل قائمة الاتهامات فى القضية: تزوير كراسات الإجابات، وتزوير كشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية لم تتم فعليا.

وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت اللاعب الدولي في مطار القاهرة، فور عودته من إسطنبول، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر من نيابة أبو النمرس، في أعقاب صدور حكم قضائي غيابي بحقه في القضية محل التحقيق.

وأجهش إكرامي الشحات والد زوجة رمضان صبحي، بالبكاء بعد سؤاله عن الحالة النفسية للاعب بيراميدز.

وقال إكرامي في وقت سابق عبر إم بي سي مصر: "رمضان صبحي في حالة نفسية سيئة جدا حالته في "الحضيض"، وكان يتظاهر بالتماسك أمامنا في البداية".

واستدرك "لكن أتمنى من الله فك كربه وأن يعود لبيته وأسرته قريبا".

