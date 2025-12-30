لوكمان: صلاح رمز لإفريقيا.. وسامحت جاسبريني عما قاله عني

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 15:44

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - نيجيريا - تونس

رفض أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا وأتالانتا التعليق على المشكلة التي حدث بين أرني سلوت المدير الفني لليفربول ومحمد صلاح لاعب الفريق لكنه أشاد بالدولي المصري.

وقال لوكمان عبر قناة أون سبورت: "مشكلة محمد صلاح وأرني سلوت؟ لا أستطيع التحدث عن قضايا أحد، لكن ما يمكنني قوله إن صلاح رمز لنا ولإفريقيا، هو لاعب وشخص استثنائي".

وأضاف "الحدثت الكثير من الأمور قبل بداية الموسم مع أتالانتا، ولكن الوقت الحالي هو الأهم، والآن أعود إلى مستواي المعهود وحالتي البدنية الطبيعية أيضا".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق ذا أثلتيك: بايرن ميونيخ يقدم عرضا لاستعارة لوكمان عقب انسحاب إنتر.. لوكمان يعود إلى أتالانتا بعد انتهاء الإجازة التي منحها لنفسه سكاي: النهاية.. إنتر ينسحب من صفقة لوكمان

وتابع "انتهت الأمور مع أتالانتا أم غاضب؟ أنا أعيش اللحظة الحالية وحان الآن وقت الأداء القوي وأن أبذل قصارى جهدي".

وواصل "تفاعل جماهير أتالانتا معي؟ الجمهور يشجع الفريق ويدعمونه حتى ينجح ويقدم أفضل ما لديه، وفي النهاية أهم شيء هو الفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "حديث جاسبريني بأنني من أسوأ مسددي ركلات الجزاء؟ ما قيل قد قيل وسامحته وأنا لا أعيش في الماضي حقا".

وتمرد لوكمان على ناديه قبل بداية الموسم الحالي للرحيل إلى إنتر ووصل الأمر إلى سفره لمدينة لندن مانحا لنفسه إجازة وقت عودة فريقه للاستعداد للموسم الجديد.

ورفض أتالانتا بشكل قاطع رحيله إلى إنتر بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مالي.

وتم استبعاد اللاعب من قائمة الفريق في أول 4 مباريات للموسم الحالي قبل أن يعود مجددا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 16 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

أمم إفريقيا لوكمان محمد صلاح أتالانتا
نرشح لكم
ذا أثليتك: رايس يغيب عن أرسنال أمام أستون فيلا للإصابة مبابي: رونالدو سيظل الأيقونة الكبرى لـ ريال مدريد بيدري: مستعد للعب الدربي ضد إسبانيول موندو ديبورتيفو: مانشستر سيتي يرفض رحيل أكي معارا إلى برشلونة   مدرب جيرونا: أتمنى ضم لاعب مثل تير شتيجن سيجتمع مع تيديسكو مجددا؟ تقرير: فنربخشة يرسل عرضا لـ ميلان لضم نكونكو قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل
أخر الأخبار
كأس العاصمة - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو 16 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد عبد الرؤوف يعلن رحيله عن قيادة الزمالك 24 دقيقة | الدوري المصري
كأس العاصمة - المقاولون يهزم شباب الأهلي بثلاثية 34 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: رايس يغيب عن أرسنال أمام أستون فيلا للإصابة 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: مهاجم روما يفضل البقاء في إيطاليا على الدوري الإنجليزي ساعة | ميركاتو
مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم في مرحلة متقدمة ساعة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون ساعة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: برشلونة يقترب من ضم حمزة عبد الكريم بعد تقديم العرض الأخير ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520237/لوكمان-صلاح-رمز-لإفريقيا-وسامحت-جاسبريني-عما-قاله-عني