لوكمان: صلاح رمز لإفريقيا.. وسامحت جاسبريني عما قاله عني

رفض أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا وأتالانتا التعليق على المشكلة التي حدث بين أرني سلوت المدير الفني لليفربول ومحمد صلاح لاعب الفريق لكنه أشاد بالدولي المصري.

وقال لوكمان عبر قناة أون سبورت: "مشكلة محمد صلاح وأرني سلوت؟ لا أستطيع التحدث عن قضايا أحد، لكن ما يمكنني قوله إن صلاح رمز لنا ولإفريقيا، هو لاعب وشخص استثنائي".

وأضاف "الحدثت الكثير من الأمور قبل بداية الموسم مع أتالانتا، ولكن الوقت الحالي هو الأهم، والآن أعود إلى مستواي المعهود وحالتي البدنية الطبيعية أيضا".

وتابع "انتهت الأمور مع أتالانتا أم غاضب؟ أنا أعيش اللحظة الحالية وحان الآن وقت الأداء القوي وأن أبذل قصارى جهدي".

وواصل "تفاعل جماهير أتالانتا معي؟ الجمهور يشجع الفريق ويدعمونه حتى ينجح ويقدم أفضل ما لديه، وفي النهاية أهم شيء هو الفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "حديث جاسبريني بأنني من أسوأ مسددي ركلات الجزاء؟ ما قيل قد قيل وسامحته وأنا لا أعيش في الماضي حقا".

وتمرد لوكمان على ناديه قبل بداية الموسم الحالي للرحيل إلى إنتر ووصل الأمر إلى سفره لمدينة لندن مانحا لنفسه إجازة وقت عودة فريقه للاستعداد للموسم الجديد.

ورفض أتالانتا بشكل قاطع رحيله إلى إنتر بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مالي.

وتم استبعاد اللاعب من قائمة الفريق في أول 4 مباريات للموسم الحالي قبل أن يعود مجددا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 16 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.