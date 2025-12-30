يد - باسكوال يعلن قائمة منتخب مصر قبل أمم إفريقيا

أعلن الإسباني خافيير باسكوال المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قائمة المنتخب في معكسر الإعداد لبطولة أمم إفريقيا 2026.

وتقام البطولة في رواندا الشهر القادم.

وشهدت القائمة الاعتماد على نجوم مصر المحترفين في أوروبا، بالإضافة لبعض لاعبي الدوري المصري.

وجاءت قائمة الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن حميد - محمد عصام الطيار - محمد علي

الظهير الأيمن: محسن رمضان - يحيى خالد - مهاب سعيد

الظهير الأيسر: نبيل شريف - هشام صلاح - علي زين - أحمد هشام "دودو"

الجناح الأيمن: أكرم يسري - محمد عماد "أوكا"

الجناح الأيسر: محمد مؤمن صفا - أحمد هشام "سيسا"

صانع الألعاب: يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز "جدو"

قبل أسابيع، أوضح خافيير باسكوال مدرب منتخب مصر لكرة اليد أنه لا يفرق في المعاملة بين اللاعب المحترف خارج مصر ولاعبي الدوري المحلي.

"بشأن الاعتماد على المحترفين فقط".. اتحاد اليد ينفي تصريحات باسكوال بخصوص قائمة منتخب مصر

وأفاد اتحاد كرة اليد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن باسكوال شارك في التجمع الأول عبر مكالمة فيديو من المجر، مؤكدًا أنه لا يفرّق بين لاعب محترف ولاعب في الدوري المحلي.

وشدد على أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع.

وأكد باسكوال أنه يحتاج إلى كل اللاعبين دون استثناء، موضحًا أن أهداف المنتخب كبيرة وتتطلب تجهيز أكبر مجموعة ممكنة، مع وجود بدائل قوية في كل مركز لمواجهة التحديات المقبلة.

وأكد أنه لا يعتمد على أسماء بعينها، بل على الأداء والالتزام، وأن الجهاز الفني يعتمد على كل لاعب قادر على خدمة المنتخب في رحلته القادمة.