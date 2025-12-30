مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول عن مكان استضافة مباريات مصر الودية استعدادا لـ كأس العالم

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 14:33

كتب : محمد جمال

مصر ضد زيمبابوي

كشف مصدر من اتحاد الكرة عن مكان المباريات الودية التي سيخوضها منتخب مصر استعدادا لكأ سالعالم 2026.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر 4 مباريات ودية استعدادا لكأس العالم ضد كل من إسبانيا والسعودية والبرازيل والنرويج.

وقال المصدر لـ FilGoal.com منتخب مصر سيلتقي مع إسبانيا والسعودية في قطر بشهر مارس المقبل، بينما ستقام مباراتي النرويج والبرازيل في أمريكا قبل انطلاق المونديال مباشرة".

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعد تصدر مجموعته في التصفيات.

وسيلعب منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتشارك مصر حاليا في كأس أمم إفريقيا 2025 والمقامة في المغرب.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 كمتصدر لمجموعته التي ضمت جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

