أمم إفريقيا - أوباميانج يغيب أمام كوت ديفوار

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 14:08

كتب : FilGoal

بيير أوباميانج - الجابون

أعلن منتخب الجابون غياب قائده بيير إيمريك أوباميانج عن لقاء كوت ديفوار في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات من كأس أمم إفريقيا.

ويصطدم منتخب الجابون بنظيره الإيفواري يوم الأربعاء بعدما فقد آماله في التأهل لدور الـ16.

وأفاد منتخب الجابون في بيان: "في إطار المتابعة لتطبيق البروتوكول الطبي المتفق عليه بشكل مشترك بين الطاقم الطبي لنادي مارسيليا ونظيره في منتخب الجابون بخصوص اللاعب بيير إيميريك أوباميانج، يتم إجراء فحوصات سريرية يومية".

وأضاف البيان "أكدت آخر المستجدات وجود انزعاج في الفخذ الأيسر لأوباميانج في اليوم التالي لمباراة الجابون وموزمبيق".

وتابع "نظرا لعدم وجود فرصة في التأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، وبالتنسيق مع ناديه، اتفق الطاقم الطبي على الحفاظ على السلامة البدنية للاعب بإعفائه من المباراة الأخيرة وهي مجرد تحصيل حاصل".

وأتم البيان "بناءً على ذلك، وُضع اللاعب تحت تصرف ناديه لمواصلة المتابعة والعلاج الذي تم البدء به مع المنتخب".

وشارك أوباميانج كبديل في المباراة الأولى ضد الكاميرون بعدما حضر إلى المغرب وهو يعاني من إصابة ضربته مع ناديه مارسيليا، قبل أيام من البطولة.

فيما شارك كأساسي في المباراة الثانية ضد موزمبيق وسجل هدفا..

لكن منتخب الجابون خسر المباراتين وودع المسابقة.

كأس أمم إفريقيا الجابون بيير إيمريك أوباميانج كوت ديفوار
