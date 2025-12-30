فينيسيوس: نتمنى في العام الجديد الصحة والراحة والبطولات لـ ريال مدريد

يرى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أن فريقه سيعود للفوز بالألقاب خلال العام الجديد.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وعاد ريال مدريد للتدرب من جديد وخاض مرانا مفتوحا أمام الجماهير استعدادا لاستئناف الموسم.

وقال فينيسيوس عبر قناة النادي: "ما زلت أتعلم الكثير في هذا النادي ومع هؤلاء الناس، نعلم ان العام الحالي لم يكن رائعا بالنسبة لنا لأننا عادة ما نفوز بكل شيء تقريبا ولكن ليس لدينا شك في أننا سنعود ونفوز مجددا وسنبقى دائما في القمة".

وأضاف "هذا هو ريال مدريد، الفريق يتطلب دائما للأفضل ونعرف مكانتنا ونتمنى في العام الجديد الصحة والراحة والعديد من الألقاب لريال مدريد".

وخلال الموسم الماضي توج ريال مدريد ببطولة إنتركونتينينتال وكأس السوبر الأوروبي.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الأول.

وشارك فينيسيوس في 24 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 8.