فينيسيوس: نتمنى في العام الجديد الصحة والراحة والبطولات لـ ريال مدريد

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 13:53

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد ريال أوفييدو

يرى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أن فريقه سيعود للفوز بالألقاب خلال العام الجديد.

وعاد ريال مدريد للتدرب من جديد وخاض مرانا مفتوحا أمام الجماهير استعدادا لاستئناف الموسم.

وقال فينيسيوس عبر قناة النادي: "ما زلت أتعلم الكثير في هذا النادي ومع هؤلاء الناس، نعلم ان العام الحالي لم يكن رائعا بالنسبة لنا لأننا عادة ما نفوز بكل شيء تقريبا ولكن ليس لدينا شك في أننا سنعود ونفوز مجددا وسنبقى دائما في القمة".

أخبار متعلقة:
ألونسو: الجمهور حر في إطلاق صافرات الاستهجان على فينيسيوس خبر في الجول – مالكه فينيسيوس.. الأهلي يتلقى عرضا لضم كوكا رئيس نادي الخلود: صلاح لا يناسب الدوري السعودي.. واختيار فينيسيوس أفضل ألونسو: كرة فينيسيوس كانت ركلة جزاء واضحة.. وظهرنا بشخصية قوية ضد ألافيس

وأضاف "هذا هو ريال مدريد، الفريق يتطلب دائما للأفضل ونعرف مكانتنا ونتمنى في العام الجديد الصحة والراحة والعديد من الألقاب لريال مدريد".

وخلال الموسم الماضي توج ريال مدريد ببطولة إنتركونتينينتال وكأس السوبر الأوروبي.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الأول.

وشارك فينيسيوس في 24 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 8.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد
نرشح لكم
بي إن سبورتس: برشلونة يقترب من ضم حمزة عبد الكريم بعد تقديم العرض الأخير مبابي: رونالدو سيظل الأيقونة الكبرى لـ ريال مدريد بيدري: مستعد للعب الدربي ضد إسبانيول موندو ديبورتيفو: مانشستر سيتي يرفض رحيل أكي معارا إلى برشلونة   مدرب جيرونا: أتمنى ضم لاعب مثل تير شتيجن ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل عودة بيدري وأراوخو لتدريبات برشلونة رافينيا ويامال وفليك.. الدوري الإسباني يقدم جوائز الأفضل في الموسم بالتعاون مع جلوب سوكر
أخر الأخبار
بي إن سبورتس: برشلونة يقترب من ضم حمزة عبد الكريم بعد تقديم العرض الأخير 30 دقيقة | ميركاتو
مباشر أمم إفريقيا – تونس (0)-(0) تنزانيا.. العارضة تمنع المغربي من التسجيل 31 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (0)-(0) أوغندا.. الأول يضيع 31 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - أوسيمين يقود هجوم نيجيريا.. وموتيابا أساسي مع أوغندا 39 دقيقة | أمم إفريقيا
وزارة الرياضة: ننسق لسفر الجماهير لدعم المنتخب في المغرب.. وجاهزون لاستضافة نسخة 2028 41 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - تونيكتي وغربي أساسيان مع تونس.. وساماتا يقود هجوم تنزانيا 56 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2028 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السودان: علينا القتال حتى لو واجهنا البرازيل أو الأرجنتين ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520231/فينيسيوس-نتمنى-في-العام-الجديد-الصحة-والراحة-والبطولات-لـ-ريال-مدريد