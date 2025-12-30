موندو ديبورتيفو: مانشستر سيتي يرفض رحيل أكي معارا إلى برشلونة  

رفض نادي مانشستر سيتي رحيل لاعبه ناثان أكي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن مانشستر سيتي يرفض رحيل ناثان أكي على سبيل الإعارة إلى برشلونة.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الإنجليزي لن يترك المدافع الهولندي إلا بالبيع الدائم مقابل 15-20 مليون يورو.

ويبحث برشلونة عن قلب دفاع جديد بعد إصابة أندرياس كريستنسن، في ظل هامش مالي محدود، ما يقلص قائمة الخيارات المتاحة أمام الإدارة الرياضية.

وطُرح اسم ناثان آكي عبر وسطاء خلال الأيام الماضية، في ظل دوره المحدود مع مانشستر سيتي، إذ يشارك على فترات متقطعة تحت قيادة بيب جوارديولا، وكان آخرها مشاركته لدقائق قليلة أمام نوتنجهام فورست.

ويرغب المدافع الهولندي في الحصول على دقائق لعب منتظمة من أجل الحفاظ على مكانه مع منتخب هولندا قبل كأس العالم، وكان قريبا من الرحيل في الصيف الماضي، لكن سيتي تمسك به لعدم وصول عرض مناسب.

وينتهي عقد أكي في صيف 2027.