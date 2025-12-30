يد - بعد رحيله من سان جيرمان.. عبد الرحمن فيصل ينضم لـ زغرب الكرواتي

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 13:26

كتب : FilGoal

عبد الرحمن فيصل

بعد رحيله من باريس سان جيرمان.. أعلن فريق دينامو زغرب الكرواتي لكرة اليد يوم الثلاثاء ضم عبد الرحمن فيصل الجناح الأيسر لمنتخب مصر.

وذلك عقب إعلان باريس سان جيرمان بفسخ تعاقده مع فيصل بالتراضي.

ووقع عبد الرحمن على عقد يربطه بالنادي الكرواتي لمدة موسم ونصف.

دينامو زغرب أنهى المرحلة الأولى من الدوري الكرواتي في الصدارة.

بينما يتذيل مجموعته في دوري أبطال أوروبا التي تضم باريس سان جيرمان أيضا.

وأعلن فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد يوم الثلاثاء رحيل عبد الرحمن فيصل نجم منتخب مصر عن الفريق.

وانضم فيصل إلى سان جيرمان الصيف الماضي قادما من الأهلي، لكنه لم يشارك كثيرا في الدوري الفرنسي أو في دوري أبطال أوروبا.

وأفاد باريس سان جيرمان في بيان: "توصل النادي وعبد الرحمن فيصل إلى اتفاق لإنهاء تعاقدهما بالتراضي اعتبارا من 31 ديسمبر 2025".

وأضاف البيان "انضم عبد الرحمن فيصل إلى سان جيرمان قادمًا من الأهلي، وقد أظهر احترافية كبيرة والتزامًا دائمًا في خدمة الفريق".

وأتم "يود نادي باريس سان جيرمان أن يتقدم بالشكر لعبد الرحمن على جهوده ومشاركاته، متمنيًا له كل التوفيق في بقية مسيرته المهنية".

وانتقل عبد الرحمن فيصل إلى سان جيرمان رفقة مدربه ستيفان مادسن مدرب الأهلي السابق منذ بداية الموسم الجاري.

ليتزامل مع مواطنه يحيى خالد الذي يتألق محليا وقاريا هذا الموسم.

ورغم تألق فيصل مع مادسن في الأهلي الموسم الماضي، غير أنه لم يحصل على فرص كثيرة لإظهار قدراته هذا الموسم.

وفاز الثنائي مع الأهلي في 2024-25 بـ 6 ألقاب بواقع 3 محلية و3 قارية وهي: دوري المحترفين وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكؤوس والسوبر الإفريقي.

ولم يكتف الأهلي بذلك بل حصد برونزية تاريخية بالفوز على برشلونة في كأس العالم لكرة اليد كأول فريق غير أوروبي ينتصر على برشلونة تحت قيادة ستيفان مادسن المدير الفني.

عبد الرحمن فيصل باريس سان جيرمان دينامو زغرب
