أمم إفريقيا – ديشامب: مصر من المرشحين للتتويج بالبطولة.. ولم لا التدريب في السعودية

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 13:06

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن المرشحين للتتويج بكأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 وسيواجه بنين أو الكونغو الديمقراطية أو السنغال.

وقال المدرب الفرنسي لشبكة الشرق السعودية: "التدريب في السعودية بعد نهاية التجربة مع فرنسا؟ لم لا، أفكر الآن وبكل صدق فقط في كأس العالم، ولم أفكر ما سأفعله بعد ذلك، لكن من المؤكد أنني سأترك منتخب فرنسا".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - طاقم مصري.. أمين عمر يقود مباراة السودان وبوركينا فاسو أمم إفريقيا - الركراكي: هذا سبب الدفع بالشيبي أمام زامبيا.. ونحاول حماية حكيمي أمم إفريقيا – الكعبي: المقصية الثانية؟ طريقة التسجيل لا تهمني أمم إفريقيا – مدرب زامبيا: لست راضيا عن أداء الحكم في مباراة المغرب

وأضاف "أتابع بطولة كأس أمم إفريقيا حتى لو كان ذلك في عطلة نهاية العام وأشاهد منتخب السنغال خصمنا في كأس العالم".

وأنهى حديثه قائلا: "المرشحون للتتويج بكأس أمم إفريقيا هم نفس الفرق، الأمر مثل كأس العالم أيضا، قد تحدث بعض المفاجآت أحيانا، لكن أفضل المنتخبات الإفريقية متواجدة".

ويتواجد منتخب فرنسا رفقة السنغال ومسار 2 الملحق العالمي (العراق – بوليفيا – سورينام) والنرويج في المجموعة التاسعة.

وجاء ترتيب ومواعيد الجولات كالتالي:

الجولة الأولى

فرنسا × السنغال.. 16 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مسار 2 الملحق العالمي × النرويج.. 17 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

الجولة الثانية

فرنسا × مسار 2 الملحق العالمي.. 23 يونيو 2026 الساعة الثانية عشر مساء.

النرويج × السنغال.. 23 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

الجولة الثالثة

النرويج × فرنسا.. 26 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء

السنغال × مسار 2 الملحق العالمي.. 26 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

أمم إفريقيا ديديه ديشامب فرنسا مصر
نرشح لكم
استراحة أمم إفريقيا – تونس (1)-(0) تنزانيا.. نهاية الشوط الأول استراحة في أمم إفريقيا - نيجيريا (1)-(0) أوغندا.. نهاية الشوط الأول تشكيل أمم إفريقيا - أوسيمين يقود هجوم نيجيريا.. وموتيابا أساسي مع أوغندا وزارة الرياضة: ننسق لسفر الجماهير لدعم المنتخب في المغرب.. وجاهزون لاستضافة نسخة 2028 تشكيل أمم إفريقيا - تونيكتي وغربي أساسيان مع تونس.. وساماتا يقود هجوم تنزانيا مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2028 أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السودان: علينا القتال حتى لو واجهنا البرازيل أو الأرجنتين أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: سأستغل لقاء غينيا الاستوائية لتجربة بعض اللاعبين
أخر الأخبار
ذا أثليتك: رايس يغيب عن أرسنال أمام أستون فيلا للإصابة 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: مهاجم روما يفضل البقاء في إيطاليا على الدوري الإنجليزي 28 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم في مرحلة متقدمة 30 دقيقة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون 31 دقيقة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: برشلونة يقترب من ضم حمزة عبد الكريم بعد تقديم العرض الأخير ساعة | ميركاتو
استراحة أمم إفريقيا – تونس (1)-(0) تنزانيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | أمم إفريقيا
استراحة في أمم إفريقيا - نيجيريا (1)-(0) أوغندا.. نهاية الشوط الأول ساعة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - أوسيمين يقود هجوم نيجيريا.. وموتيابا أساسي مع أوغندا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520228/أمم-إفريقيا-ديشامب-مصر-من-المرشحين-للتتويج-بالبطولة-ولم-لا-التدريب-في-السعودية