أمم إفريقيا – ديشامب: مصر من المرشحين للتتويج بالبطولة.. ولم لا التدريب في السعودية

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن المرشحين للتتويج بكأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 وسيواجه بنين أو الكونغو الديمقراطية أو السنغال.

وقال المدرب الفرنسي لشبكة الشرق السعودية: "التدريب في السعودية بعد نهاية التجربة مع فرنسا؟ لم لا، أفكر الآن وبكل صدق فقط في كأس العالم، ولم أفكر ما سأفعله بعد ذلك، لكن من المؤكد أنني سأترك منتخب فرنسا".

وأضاف "أتابع بطولة كأس أمم إفريقيا حتى لو كان ذلك في عطلة نهاية العام وأشاهد منتخب السنغال خصمنا في كأس العالم".

وأنهى حديثه قائلا: "المرشحون للتتويج بكأس أمم إفريقيا هم نفس الفرق، الأمر مثل كأس العالم أيضا، قد تحدث بعض المفاجآت أحيانا، لكن أفضل المنتخبات الإفريقية متواجدة".

ويتواجد منتخب فرنسا رفقة السنغال ومسار 2 الملحق العالمي (العراق – بوليفيا – سورينام) والنرويج في المجموعة التاسعة.

وجاء ترتيب ومواعيد الجولات كالتالي:

الجولة الأولى

فرنسا × السنغال.. 16 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مسار 2 الملحق العالمي × النرويج.. 17 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

الجولة الثانية

فرنسا × مسار 2 الملحق العالمي.. 23 يونيو 2026 الساعة الثانية عشر مساء.

النرويج × السنغال.. 23 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

الجولة الثالثة

النرويج × فرنسا.. 26 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء

السنغال × مسار 2 الملحق العالمي.. 26 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.