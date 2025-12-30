الكشف عن موعد فترة القيد الشتوية في مصر
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 13:00
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد فترة القيد الشتوية.
وأشار الاتحاد إلى أن فترة القيد الشتوية في مصر ستبدأ يوم 1 يناير المقبل على أن تستمر حتى يوم 8 فبراير.
الموعد الأخير للقيد سيكون في تمام الساعة 12 منتصف الليل في اليوم الأخير والموعد النهائي للاستعلام سيكون في الثالثة عصرا من نفس اليوم.
ومن المنتظر أن يتم تطبيق موعد فترات القيد على جميع الأقسام والمراحل السنية في لكرة القدم للرجال والسيدات وكرة القدم داخل الصالات.
ويتوقف الدوري المصري حاليا بسبب مشاركة مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 ومن قبلها كأس العرب.
ومن المنتظر أن يستأنف الدوري عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا.
ورغم التوقف الدوري إلا أن بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر مستمران في الوقت الحالي دون اللاعبين المتواجدين مع منتخبات بلادهم.
نرشح لكم
بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول خبر في الجول - في حالة رحيل عبد الرؤوف.. طارق مصطفى الأقرب لتدريب الزمالك مصدر من الزمالك لـ في الجول: اجتماع مجلس إدارة لحسم مصير عبد الرؤوف.. وتحديد البدائل في الجول يكشف سبب عدم إقامة مران الزمالك آدم وطني لـ في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا أحمد سليمان يرد على عبد الرؤوف: لماذا لم تتحدث عن الجفالي ومعالي مثل بنتايك وفاة صابر عيد أسطورة غزل المحلة ومنتخب مصر مباراتان للأهلي وأخرى للزمالك.. رابطة الأندية تجري تعديلات على مواعيد 12 مباراة في كأس العاصمة