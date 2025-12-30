الكشف عن موعد فترة القيد الشتوية في مصر

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 13:00

كتب : FilGoal

اتحاد الكرة المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد فترة القيد الشتوية.

وأشار الاتحاد إلى أن فترة القيد الشتوية في مصر ستبدأ يوم 1 يناير المقبل على أن تستمر حتى يوم 8 فبراير.

الموعد الأخير للقيد سيكون في تمام الساعة 12 منتصف الليل في اليوم الأخير والموعد النهائي للاستعلام سيكون في الثالثة عصرا من نفس اليوم.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق موعد فترات القيد على جميع الأقسام والمراحل السنية في لكرة القدم للرجال والسيدات وكرة القدم داخل الصالات.

ويتوقف الدوري المصري حاليا بسبب مشاركة مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 ومن قبلها كأس العرب.

ومن المنتظر أن يستأنف الدوري عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا.

ورغم التوقف الدوري إلا أن بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر مستمران في الوقت الحالي دون اللاعبين المتواجدين مع منتخبات بلادهم.

