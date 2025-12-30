مدرب جيرونا: أتمنى ضم لاعب مثل تير شتيجن

اعترف ميتشيل المدير الفني لفريق جيرونا أنه يتمنى ضم لاعب مثل مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

مارك تير شتيجن النادي : برشلونة

ويقترب الحارس الألماني من الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المدرب الإسباني لصحيفة سبورت: "ضم تير شتيجن؟ هو حارس من الطراز الرفيع وكل مدرب يتمنى أن يكون في صفوفه لاعب مثله".

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو من قبل عن مراقبة جيرونا وضع تير شتيجن مع برشلونة، مع إدراكه أن الصفقة لن تكون ممكنة إلا في حالة الإعارة، إلى جانب مجهود مالي استثنائي سواء من اللاعب أو من النادي الكتالوني.

وأشار التقرير إلى أن الجانب الاقتصادي العقبة الأكبر، إذ لا يستطيع جيرونا تحمل راتب الحارس الألماني، الذي يفوق سقف الرواتب داخل الفريق بشكل واضح، خاصة في ظل حاجة النادي لتدعيم أكثر من مركز خلال الميركاتو.

وسبق لجيرونا خوض تجربة مشابهة مع ضم حارس بتضحيات مالية كبيرة من اللاعب، مستفيدا حينها من حاجة الحارس للمشاركة بانتظام، وهو السيناريو ذاته الذي قد يتكرر مع تير شتيجن.

ويعلم جيرونا أن اللاعب منفتح على فكرة اللعب في المدينة القريبة من برشلونة، نظرا لاستقراره العائلي، إلى جانب رغبته في خوض مباريات بانتظام للحفاظ على فرصه مع منتخب ألمانيا قبل كأس العالم.

وتتوقف الصفقة على أحد حلين، إما قبول تير شتيجن تخفيض جزء كبير من راتبه، أو تحمل برشلونة النسبة الأكبر من أجره خلال فترة الإعارة.

وفي حال إتمام الصفقة، يمنح ميتشيل الحارس الألماني مكانه الأساسي مباشرة دون فترات تجهيز طويلة، في محاولة لإنقاذ موقف الفريق الذي يعاني في جدول الترتيب.