أمم إفريقيا - طاقم مصري.. أمين عمر يقود مباراة السودان وبوركينا فاسو

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 12:33

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أمين عمر حكما لمباراة السودان وغينيا الاستوائية.

ويلتقي منتخب السودان مع بوركينا فاسو غدا الأربعاء في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسيدير أمين عمر المباراة كحكم ساحة وسيعاونه كل من أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال.

بينما سيتواجد التونسي محرز المالكي كحكم رابع.

ومن غرفة الفيديو سيقود المباراة الحكم المصري الآخر محمود عاشور ويعاونه مواطنه حسام عزب حجاج.

وكان أكيم عمر قد قاد مباراة الكاميرون والجابون في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وضمن كل من السودان وبوركينا فاسو التأهل لدور الـ 16 من البطولة سواء كمركز ثاني أو ضمن أفضل ثوالث على الأقل.

