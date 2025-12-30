أمم إفريقيا - طاقم مصري.. أمين عمر يقود مباراة السودان وبوركينا فاسو
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 12:33
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أمين عمر حكما لمباراة السودان وغينيا الاستوائية.
ويلتقي منتخب السودان مع بوركينا فاسو غدا الأربعاء في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.
وسيدير أمين عمر المباراة كحكم ساحة وسيعاونه كل من أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال.
بينما سيتواجد التونسي محرز المالكي كحكم رابع.
ومن غرفة الفيديو سيقود المباراة الحكم المصري الآخر محمود عاشور ويعاونه مواطنه حسام عزب حجاج.
وكان أكيم عمر قد قاد مباراة الكاميرون والجابون في الجولة الأولى من دور المجموعات.
وضمن كل من السودان وبوركينا فاسو التأهل لدور الـ 16 من البطولة سواء كمركز ثاني أو ضمن أفضل ثوالث على الأقل.
نرشح لكم
أمم إفريقيا - أوباميانج يغيب أمام كوت ديفوار أمم إفريقيا – ديشامب: مصر من المرشحين للتتويج بالبطولة.. ولم لا التدريب في السعودية أمم إفريقيا - الركراكي: هذا سبب الدفع بالشيبي أمام زامبيا.. ونحاول حماية حكيمي أمم إفريقيا – الكعبي: المقصية الثانية؟ طريقة التسجيل لا تهمني أمم إفريقيا – مدرب زامبيا: لست راضيا عن أداء الحكم في مباراة المغرب أمم إفريقيا - جناح المغرب: مستعدون للقتال من أجل الركراكي أمم إفريقيا - حكيمي: حققنا هدفنا الأول.. والبطولة ستنطلق من جديد أمم إفريقيا – لاعب زامبيا: المغرب كان مبالغا في تقييمه ولكن