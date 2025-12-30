أمم إفريقيا - الركراكي: هذا سبب الدفع بالشيبي أمام زامبيا.. ونحاول حماية حكيمي

أوضح وليد الركراكي مدرب المغرب أسباب الدفع بمحمد الشيبي مدافع بيراميدز لأول مرة في كأس أمم إفريقيا 2025 أمام زامبيا.

وشارك الشيبي كأساسي في فوز المغرب على زامبيا 3-0 ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا، بعد غيابه عن أول مباراتين.

وقال الركراكي في تصريحات نقلها موقع موقع البطولة المغربي: "اتخذت قرار إشراك محمد الشيبي أمام زامبيا لأنني أعرف قدراته وأثق فيه".

وأضاف "الشيبي أحد أفضل الأظهرة في إفريقيا وقد فاز بدوري أبطال إفريقيا، وأيضا يعرف أسلوب لعبنا".

وتابع "قمنا أيضا بحماية أشرف حكيمي، حيث كان عليه أن يلعب 30 دقيقة فقط".

وبخصوص غياب الظهير الأيسر أنس صلاح الدين، قال "كل مباراة لها السيناريوهات الخاصة بها وعلينا أن نتأقلم".

وأكمل "أنس عانى من انزعاج عضلي، وقبل بداية البطولة، قلنا أن كل لاعب غير جاهز 100% لن يشارك".

المغرب سيواصل الرحلة في العاصمة الرباط، وإن فاز سيلاقي الفائز من جنوب إفريقيا ووصيف المجموعة السادسة، ولا يتقاطع طريقه مع منتخب مصر إلا إذا بلغا النهائي.