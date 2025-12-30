أمم إفريقيا – مدرب زامبيا: لست راضيا عن أداء الحكم في مباراة المغرب

انتقد موسيس سيشون المدير الفني لمنتخب زامبيا أداء حكم مباراة فريقه ضد المغرب.

المغرب أنهى دور المجموعات على صدارة المجموعة الأولى بـ 7 نقاط، بفوز ساحق على زامبيا بثلاثة أهداف دون رد.

وقال سيشون للصحفيين: "لا أشعر بالرضا عن طريقة إدارة الحكم لمباراتنا ضد المغرب، منح البطاقة الصفراء للكثير من لاعبينا، كما أن هدف أيوب الكعبي جاء من وضعية تسلل في تقديري، هذا لا يبرر الخسارة، لكن ما حدث كان واضحا للجميع".

وأتم "الإقصاء من البطولة مؤلم، لكن لا يمكن تغيير أي شيء الآن".

أسود الأطلس إلى دور الـ 16 بانتظار ثالث المجموعة الثالثة أو الخامسة، حتى إشعار آخر.

المغرب سيواصل الرحلة في العاصمة الرباط، وإن فاز سيلاقي الفائز من جنوب إفريقيا ووصيف المجموعة السادسة، ولا يتقاطع طريقه مع منتخب مصر إلا إذا بلغا النهائي.

المغرب حسم صعوده بأريحية، وزامبيا التي قدمت بطولة محبطة حسم أمر خروجها بالمركز الرابع، بنقطتين من تعادلين مع مالي وجزر القمر.

لا ثالث سيتأهل من هذه المجموعة، إذ تأكد خروج جزر القمر بنفس الرصيد.

أما منتخب مالي فتأهل بالمركز الثاني بـ 3 نقاط، مكررا ما فعله منتخب مصر في النسخة الماضية.