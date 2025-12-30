فينالدوم يعود أمام النصر

يستعيد فريق الاتفاق خدمات قائده الهولندي جورجينيو فينالدوم في مواجهة النصر يوم الثلاثاء ضمن الجولة 12 من الدوري السعودي.

وقال سعد الشهري مدرب الاتفاق في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "لقد غاب فينالدوم اليومين الماضيين، نتيجة حالة وفاة في عائلته".

وأضاف "تواصلت معه، وأبدى رغبة قوية جدًا في العودة والمشاركة، وكان حريصًا للغاية على مساعدة الفريق".

وشهِد مساء الاثنين عودته إلى التدريبات الجماعية، لذا دخل إلى قائمة المباراة، التي حددها المدرب سعد الشهري.

وأكمل "هذا يعكس شخصيته الكبيرة وتفانيه مع الاتفاق، ثقتي كبيرة في أن يكون من أبرز اللاعبين في المباراة".

وصف الشهري مواجهة متصدر الدوري بالصعبة وقال "أعتقد أننا سنواجه صعوبة أمام النصر، لكن هذه المباريات تعطينا حافزًا كجهاز فني للتعامل معها بشكل أفضل، كون منافسنا مميزًا في جميع الحالات الدفاعية وكذلك الهجومية، لكن علينا أن نكون مستعدين ونلعب بشكل جماعي، من أجل حصد الثلاث نقاط".

واستمر "الفوز على الأندية المنافسة يعطينا حافزا للوصول إلى المراكز المتقدمة، والفوز على النصر سيعطينا وضعًا أفضل في المنافسة، خاصة أننا نلعب أمام نجوم كبار يمتلكون مهارات فردية، لذا لابد من التجهيز والتركيز".

وواصل "المباراة أمام النصر مجرد 3 نقاط، ونحن حريصون على حصد نقاطها، لكن لابد من مضاعفة الجهد، الاتفاق كبير ويجب أن تكون حالتنا الفنية".

وأتم "الإدارة أعطتني الثقة ولابد أن أتحمل المسؤولية، وجماهير الاتفاق ترغب في نتائج إيجابية ومن حقها، ونحن نعدهم بأن نعمل من أجل تطور الفريق، خاصة بعد تحقيق نتائج جيدة في المباراتين الماضيتين".

ويحتل النصر صدارة الدوري برصيد 30 نقطة بالعلامة الكاملة من 10 انتصارات في 10 مباريات.

بينما يحتل الاتفاق المركز الثامن برصيد 15 نقطة.