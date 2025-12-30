سيجتمع مع تيديسكو مجددا؟ تقرير: فنربخشة يرسل عرضا لـ ميلان لضم نكونكو

أرسل نادي فنربخشة عرضا إلى ميلان للتعاقد مع كريستوفر نكونكو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن نادي فنربخشة أرسل عرضا إلى ميلان لضم نكونكو في الشتاء المقبل.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الإيطالي لم يحدد موقفه بعد من العرض حتى مع اقتراب التعاقد مع نيكلاس فولكروج.

وتدرب اللاعب الفرنسي تحت قيادة المدرب الإيطالي في موسم 2022-2023 في لايبزج الألماني.

وحصل المهاجم وقتها على جائزة هداف الدوري الألماني بعدما سجل 16 هدفا بالتساوي مع نيكلاس فولكروج الذي كان يلعب في بوروسيا دورتموند حينها.

وقاد نكونكو ميلان للفوز على هيلاس فيرونا يوم الأحد الماضي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما هدفين ليقود فريقه للحصول على نقاط المباراة.

وتعاقد ميلان مع نكونكو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من تشيلسي مقابل 37 مليون يورو.

ويمتد تعاقده مع ميلان حتى 2030.