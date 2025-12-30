أمم إفريقيا - جناح المغرب: مستعدون للقتال من أجل الركراكي

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 11:34

كتب : FilGoal

الركراكي

دافع إلياس بنصغير جناح المنتخب المغربي عن مدربه وليد الركراكي أمام الانتقادات التي طالته خلال كأس أمم إفريقيا.

المغرب أنهى دور المجموعات على صدارة المجموعة الأولى بـ 7 نقاط، بفوز ساحق على زامبيا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وقال بنصغير في تصريحات للصحفيين: "نحن جميعا نثق بالركراكي. إنّه شخص صادق مع كل لاعب، ولهذا نحبه أكثر".

وأضاف "نحن مستعدون للقتال من أجله في الملعب، كما أنه لطالما دافع عن كل واحد منا، ولذلك أردنا أن نحتفل معه بالتأهل لدور الـ16".

وأكمل جناح باير ليفركوزن "نحن نعلم أنه تعرض لانتقادات كثيرة، أحيانا عن حق، وأحيانا من دون حق".

وتابع "في كل الأحوال، نعرف أن الركراكي هو المدرب القادر على أن يقودنا إلى أبعد نقطة في البطولة، وسنبقى دائمًا خلفه".

المغرب سيواصل الرحلة في العاصمة الرباط، وإن فاز سيلاقي الفائز من جنوب إفريقيا ووصيف المجموعة السادسة، ولا يتقاطع طريقه مع منتخب مصر إلا إذا بلغا النهائي.

