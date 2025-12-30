أمم إفريقيا - حكيمي: حققنا هدفنا الأول.. والبطولة ستنطلق من جديد

أوضح أشرف حكيمي قائد المغرب أن منتخب بلاده حقق هدفه الأول في كأس أمم إفريقيا بعبور دور المجموعات، مشددا على أن طريق اللقب مازال طويلا.

المغرب أنهى دور المجموعات على صدارة المجموعة الأولى بـ 7 نقاط، بفوز ساحق على زامبيا بثلاثة أهداف دون رد.

وقال حكيمي في تصريحات للصحفيين: "نحن سعداء للغاية بعد الأداء الذي قدمناه أمام زامبيا، علينا أن نكون هكذا دائما".

وأضاف "هذه هي روح الفريق، شكرا للجماهير على دعمهم، وهكذا نريدهم دائما".

وتابع "مشوار كأس أمم إفريقيا طويل، هدفنا الأول كان هو التأهل في الصدارة وقد تحقق ذلك".

وواصل "الآن علينا التركيز، لأن البطولة ستنطلق من جديد".

وأكمل نجم باريس سان جيرمان "أنا سعيد بالعودة بعد غياب طويل".

وشارك حكيمي في أول مباراة منذ إصابته أوائل نوفمبر الماضي مع ناديه.

المغرب سيواصل الرحلة في العاصمة الرباط، وإن فاز سيلاقي الفائز من جنوب إفريقيا ووصيف المجموعة السادسة، ولا يتقاطع طريقه مع منتخب مصر إلا إذا بلغا النهائي.