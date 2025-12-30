أمم إفريقيا – لاعب زامبيا: المغرب كان مبالغا في تقييمه ولكن

شدد ويلسون شيسالا لاعب زامبيا على أن منتخب المغرب كان مبالغا في تقييمه قبل مواجهته لكنه يرى أنه من الأفضل في إفريقيا.

المغرب أنهى دور المجموعات على صدارة المجموعة الأولى بـ 7 نقاط، بفوز ساحق على زامبيا بثلاثة أهداف دون رد.

وقال شيسالا لاعب زامبيا للصحفيين: "قلت إن المغرب فريق مبالغ في تقييمه قبل مواجهته؟ المغرب هو الطرف الأفضل ويقدم كرة قدم جيدة، ويعد واحدا من أفضل المنتخبات الإفريقية".

وكان شيسالا قد صرح قبل المباراة أن منتخب المغرب مبالغ في تقييمه.

أسود الأطلس إلى دور الـ 16 بانتظار ثالث المجموعة الثالثة أو الخامسة، حتى إشعار آخر.

المغرب سيواصل الرحلة في العاصمة الرباط، وإن فاز سيلاقي الفائز من جنوب إفريقيا ووصيف المجموعة السادسة، ولا يتقاطع طريقه مع منتخب مصر إلا إذا بلغا النهائي.

المغرب حسم صعوده بأريحية، وزامبيا التي قدمت بطولة محبطة حسم أمر خروجها بالمركز الرابع، بنقطتين من تعادلين مع مالي وجزر القمر.

لا ثالث سيتأهل من هذه المجموعة، إذ تأكد خروج جزر القمر بنفس الرصيد.

أما منتخب مالي فتأهل بالمركز الثاني بـ 3 نقاط، مكررا ما فعله منتخب مصر في النسخة الماضية.