أمم إفريقيا – لاعب زامبيا: المغرب كان مبالغا في تقييمه ولكن

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 11:01

كتب : FilGoal

ويلسون شيسالا - آدم ماسينا - المغرب - زامبيا

شدد ويلسون شيسالا لاعب زامبيا على أن منتخب المغرب كان مبالغا في تقييمه قبل مواجهته لكنه يرى أنه من الأفضل في إفريقيا.

المغرب أنهى دور المجموعات على صدارة المجموعة الأولى بـ 7 نقاط، بفوز ساحق على زامبيا بثلاثة أهداف دون رد.

وقال شيسالا لاعب زامبيا للصحفيين: "قلت إن المغرب فريق مبالغ في تقييمه قبل مواجهته؟ المغرب هو الطرف الأفضل ويقدم كرة قدم جيدة، ويعد واحدا من أفضل المنتخبات الإفريقية".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة

وكان شيسالا قد صرح قبل المباراة أن منتخب المغرب مبالغ في تقييمه.

أسود الأطلس إلى دور الـ 16 بانتظار ثالث المجموعة الثالثة أو الخامسة، حتى إشعار آخر.

المغرب سيواصل الرحلة في العاصمة الرباط، وإن فاز سيلاقي الفائز من جنوب إفريقيا ووصيف المجموعة السادسة، ولا يتقاطع طريقه مع منتخب مصر إلا إذا بلغا النهائي.

المغرب حسم صعوده بأريحية، وزامبيا التي قدمت بطولة محبطة حسم أمر خروجها بالمركز الرابع، بنقطتين من تعادلين مع مالي وجزر القمر.

لا ثالث سيتأهل من هذه المجموعة، إذ تأكد خروج جزر القمر بنفس الرصيد.

أما منتخب مالي فتأهل بالمركز الثاني بـ 3 نقاط، مكررا ما فعله منتخب مصر في النسخة الماضية.

أمم إفريقيا شيسالا زامبيا المغرب
نرشح لكم
استراحة أمم إفريقيا – تونس (1)-(0) تنزانيا.. نهاية الشوط الأول استراحة في أمم إفريقيا - نيجيريا (1)-(0) أوغندا.. نهاية الشوط الأول تشكيل أمم إفريقيا - أوسيمين يقود هجوم نيجيريا.. وموتيابا أساسي مع أوغندا وزارة الرياضة: ننسق لسفر الجماهير لدعم المنتخب في المغرب.. وجاهزون لاستضافة نسخة 2028 تشكيل أمم إفريقيا - تونيكتي وغربي أساسيان مع تونس.. وساماتا يقود هجوم تنزانيا مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2028 أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السودان: علينا القتال حتى لو واجهنا البرازيل أو الأرجنتين أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: سأستغل لقاء غينيا الاستوائية لتجربة بعض اللاعبين
أخر الأخبار
ذا أثليتك: رايس يغيب عن أرسنال أمام أستون فيلا للإصابة 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: مهاجم روما يفضل البقاء في إيطاليا على الدوري الإنجليزي 28 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم في مرحلة متقدمة 30 دقيقة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون 31 دقيقة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: برشلونة يقترب من ضم حمزة عبد الكريم بعد تقديم العرض الأخير ساعة | ميركاتو
استراحة أمم إفريقيا – تونس (1)-(0) تنزانيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | أمم إفريقيا
استراحة في أمم إفريقيا - نيجيريا (1)-(0) أوغندا.. نهاية الشوط الأول ساعة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - أوسيمين يقود هجوم نيجيريا.. وموتيابا أساسي مع أوغندا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520215/أمم-إفريقيا-لاعب-زامبيا-المغرب-كان-مبالغا-في-تقييمه-ولكن