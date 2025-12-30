مواعيد مباريات الثلاثاء - مواجهات نارية في أمم إفريقيا.. والدوري الإنجليزي

أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر

بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول