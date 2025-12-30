مواعيد مباريات الثلاثاء - مواجهات نارية في أمم إفريقيا.. والدوري الإنجليزي
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 10:30
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر والقنوات الناقلة.
كأس أمم إفريقيا
أوغندا × نيجيريا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.
تنزانيا × تونس.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
بوتسوانا × الكونغو الديمقراطية.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.
بنين × السنغال.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
الدوري الإنجليزي
تشيلسي × بورنموث.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
بيرنلي × نيوكاسل.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
وست هام × برايتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
نوتنجهام فورست × إيفرتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 4.
مانشستر يونايتد × ولفرهامبتون.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 2.
أرسنال × أستون فيلا.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري السعودي
أهلي جدة × الفيحاء.. 5:30 مساء - ثمانية.
الاتفاق × النصر.. 7:30 مساء - ثمانية.
كأس عاصمة مصر
طلائع الجيش × غزل المحلة.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.
الأهلي × المقاولون العرب.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.
سموحة × كهرباء الإسماعيلية.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا