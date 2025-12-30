مواعيد مباريات الثلاثاء - مواجهات نارية في أمم إفريقيا.. والدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 10:30

كتب : FilGoal

الأهلي ضد غزل المحلة

تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر والقنوات الناقلة.

كأس أمم إفريقيا

أوغندا × نيجيريا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.

تنزانيا × تونس.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

بوتسوانا × الكونغو الديمقراطية.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.

بنين × السنغال.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

الدوري الإنجليزي

تشيلسي × بورنموث.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

بيرنلي × نيوكاسل.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

وست هام × برايتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

نوتنجهام فورست × إيفرتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

مانشستر يونايتد × ولفرهامبتون.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

أرسنال × أستون فيلا.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

أهلي جدة × الفيحاء.. 5:30 مساء - ثمانية.

الاتفاق × النصر.. 7:30 مساء - ثمانية.

كأس عاصمة مصر

طلائع الجيش × غزل المحلة.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

الأهلي × المقاولون العرب.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

سموحة × كهرباء الإسماعيلية.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الأهلي كأس عاصمة مصر أمم إفريقيا الدوري الإنجليزي
