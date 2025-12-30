ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 00:22

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

يستهدف نادي برشلونة التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس ممتد حتى 30 يونيو 2026، وهو ما يضعه بين أبرز اللاعبين الذين قد يصلون للسنة الأخيرة من عقودهم دون تجديد.

وبحسب صحيفة ماركا فإن النادي الكتالوني وضع اللاعب الصربي كهدف أول لضمه خاصة أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويواجه دوسان فلاهوفيتش فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، لكن مستقبله خارج الملعب يواصل جذب اهتمام كبار الأندية الأوروبية.

المهاجم الصربي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ إثر عملية جراحية بعد مباراة كالياري، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب نحو ثلاثة أشهر، مما أوقف زخم مستواه على أرض الملعب لكنه لم يقلل من الشائعات حول مستقبله التعاقدي.

وخاض فلاهوفيتش 20 مباراة مع يوفنتوس خلال الموسم الجاري مسجلا 8 أهداف وصنع هدفين خلال 1000 دقيقة لعب.

وإجمالا المهاجم صاحب الـ 25 عاما 165 مباراة وسجل 66 هدفا وصنع 16 آخرين.

وانضم فلاهوفيتش إلى يوفنتوس قادما من فيورنتينا في شتاء 2022 مقابل 83.5 مليون يورو.

