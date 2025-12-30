أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي

شدد خالد صبحي مدافع منتخب مصر على شعوره بالفخر للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وقال صبحي عبر أون سبورت: "شرف لأي لاعب ارتداء قميص منتخب مصر في أمم إفريقيا".

وأضاف "تواجدت مع منتخب مصر وحسام حسن في تصفيات كأس العالم وتصفيات أمم إفريقيا، ومشاركتي في البطولة أمر مميز بالنسبة لي".

وأكمل "نأخذ الأمور خطوة بخطوة وكان هدفنا الفوز على أنجولا وليس التعادل ولذلك نشعر بالحزن لعدم الفوز".

وأتم تصريحاته "سندرس المنافس المقبل لنا بشكل جيد ونستعد له من أجل تحقيق الهدف وهو الفوز".

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بالتعادل السلبي مع أنجولا ليتأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثانية.

وفاز منتخب مصر على كل من زيمبابوي 2-1، وجنوب إفريقيا 1-0، قبل التعادل السلبي مع أنجولا.