أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر

شدد إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر على أن هدف الفراعنة في الوقت الحالي هو التركيز على المباراة المقبلة في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

إبراهيم عادل النادي : الجزيرة مصر

وقال إبراهيم عادل عبر أون سبورت: "كنا نريد الفوز على أنجولا ولكننا حصلنا على ما نريده، كان لنا عدة فرص ولكن لم نوفق".

وأضاف "حسام حسن كان يريد تجربة كل اللاعبين، وهدفنا إسعاد الجمهور المصري والآن نركز على مباراة دور الـ16".

وأتم تصريحاته "لا نريد منافس معين في دور الـ16، لكننا سنقدم كل ما لدينا في المباراة لأننا نلعب باسم مصر".

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بالتعادل السلبي مع أنجولا ليتأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثانية.

وفاز منتخب مصر على كل من زيمبابوي 2-1، وجنوب إفريقيا 1-0، قبل التعادل السلبي مع أنجولا.