أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - منتخب مصر

شدد إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر على أن هدف الفراعنة في الوقت الحالي هو التركيز على المباراة المقبلة في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

إبراهيم عادل

النادي : الجزيرة

مصر

وقال إبراهيم عادل عبر أون سبورت: "كنا نريد الفوز على أنجولا ولكننا حصلنا على ما نريده، كان لنا عدة فرص ولكن لم نوفق".

وأضاف "حسام حسن كان يريد تجربة كل اللاعبين، وهدفنا إسعاد الجمهور المصري والآن نركز على مباراة دور الـ16".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي

وأتم تصريحاته "لا نريد منافس معين في دور الـ16، لكننا سنقدم كل ما لدينا في المباراة لأننا نلعب باسم مصر".

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بالتعادل السلبي مع أنجولا ليتأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثانية.

وفاز منتخب مصر على كل من زيمبابوي 2-1، وجنوب إفريقيا 1-0، قبل التعادل السلبي مع أنجولا.

إبراهيم عادل منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي محاق القمر أمم إفريقيا - أحمد عيد: لن نعود من المغرب إلا بلقب البطولة
أخر الأخبار
ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر ساعة | أمم إفريقيا
البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة 2 ساعة | أمم إفريقيا
تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي 2 ساعة | الوطن العربي
أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520210/أمم-إفريقيا-إبراهيم-عادل-سنقدم-كل-ما-لدينا-لنفوز-من-أجل-مصر