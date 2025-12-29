البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم

كشف حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن اتفاق الاتحاد على خوض مصر لأربع مباريات ودية استعدادا لكأس العالم.

وتعادلت مصر مع أنجولا في ختام مبارياتها بدور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال الشربيني عبر قناة أون سبورت 1: "خرجنا من مباراة أنجولا بعدة مكاسب مثل مشاركة لاعبين جدد وحصول كل لاعب على فرصته وننتظر نهاية مباريات المجموعات لمعرفة منافسنا ولكن لا يهمنا من سنواجه ومستعدين لمواجهة أي فريق".

وواصل "أهم شيء حدث في مباراة أنجولا هو زوال رهبة جميع اللاعبين لأنك من الممكن أن تستخدم أي لاعب منهم على مدار البطولة وهناك لاعبين شاركوا لأول مرة ولكنهم على قدر المسؤولية".

وتابع "سعيد بعودة الجماهير للالتفاف مرة أخرى حول منتخب مصر ومنذ عام 2010 لم أشعر بذلك الأمر وأتمنى دوام ذلك".

وأضاف "نتحدث حاليا عن الاستعدادات لكأس العالم، في شهر مارس سنواجه السعودية وإسبانيا وفي يونيو قبل المونديال سنواجه البرازيل والنرويج ونخطط للبطولة قبل حتى معرفتنا بما سنصل إليه في أمم إفريقيا".

وأتم "الكلام الذي خرج حول إمكانية إقالة حسام حسن بعد أمم إفريقيا غير صحيح على الإطلاق".

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من أمم إفريقيا بعد تصدره مجموعته برصيد 7 نقاط.

وسيلعب منتخب مصر مع ثالث المجموعة الرابعة والتي تضم السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.