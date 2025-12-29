البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 23:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - محمد الشناوي - محمد هاني - مصر

كشف حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن اتفاق الاتحاد على خوض مصر لأربع مباريات ودية استعدادا لكأس العالم.

وتعادلت مصر مع أنجولا في ختام مبارياتها بدور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال الشربيني عبر قناة أون سبورت 1: "خرجنا من مباراة أنجولا بعدة مكاسب مثل مشاركة لاعبين جدد وحصول كل لاعب على فرصته وننتظر نهاية مباريات المجموعات لمعرفة منافسنا ولكن لا يهمنا من سنواجه ومستعدين لمواجهة أي فريق".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي أمم إفريقيا – ماذا تقول لائحة البطولة بشأن إنذارات دور المجموعات.. وموقف مصر أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. الرحيل عن أجادير بعد دور الثمانية

وواصل "أهم شيء حدث في مباراة أنجولا هو زوال رهبة جميع اللاعبين لأنك من الممكن أن تستخدم أي لاعب منهم على مدار البطولة وهناك لاعبين شاركوا لأول مرة ولكنهم على قدر المسؤولية".

وتابع "سعيد بعودة الجماهير للالتفاف مرة أخرى حول منتخب مصر ومنذ عام 2010 لم أشعر بذلك الأمر وأتمنى دوام ذلك".

وأضاف "نتحدث حاليا عن الاستعدادات لكأس العالم، في شهر مارس سنواجه السعودية وإسبانيا وفي يونيو قبل المونديال سنواجه البرازيل والنرويج ونخطط للبطولة قبل حتى معرفتنا بما سنصل إليه في أمم إفريقيا".

وأتم "الكلام الذي خرج حول إمكانية إقالة حسام حسن بعد أمم إفريقيا غير صحيح على الإطلاق".

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من أمم إفريقيا بعد تصدره مجموعته برصيد 7 نقاط.

وسيلعب منتخب مصر مع ثالث المجموعة الرابعة والتي تضم السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.

مصر إسبانيا البرازيل أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي محاق القمر أمم إفريقيا - أحمد عيد: لن نعود من المغرب إلا بلقب البطولة
أخر الأخبار
ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر ساعة | أمم إفريقيا
البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة 2 ساعة | أمم إفريقيا
تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي 2 ساعة | الوطن العربي
أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520209/البرازيل-وإسبانيا-وهالاند-الكشف-عن-وديات-منتخب-مصر-قبل-كأس-العالم