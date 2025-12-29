أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 23:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر - صلاح محسن

عبر صلاح محسن مهاجم منتخب مصر عن سعادته بحمل شارة قيادة الفراعنة أمام أنجولا في كأس الأمم الإفريقية.

صلاح محسن

النادي : المصري

مصر

وحمل صلاح محسن شارة قيادة منتخب مصر في المباراة بسبب مشاركة الكثير من اللاعبين البدلاء.

وقال صلاح محسن عبر أون سبورت: "شرف لي أن أحمل شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة في مسيرتي".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي أمم إفريقيا - أحمد عيد: لن نعود من المغرب إلا بلقب البطولة أمم إفريقيا – إصابة مهند لاشين بكدمة في الضلوع

وأضاف "محمد صلاح تحدث معي وأخبرني مهام قائد منتخب مصر بعد حمل شارة قيادة الفراعنة، وهذا شرف كبير لي".

وأتم تصريحاته "قدمت كل ما لدي في المباراة بعدما حملت شارة قيادة منتخب مصر".

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بالتعادل السلبي مع أنجولا ليتأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثانية.

وفاز منتخب مصر على كل من زيمبابوي 2-1، وجنوب إفريقيا 1-0، قبل التعادل السلبي مع أنجولا.

صلاح محسن محمد صلاح كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي محاق القمر أمم إفريقيا - أحمد عيد: لن نعود من المغرب إلا بلقب البطولة
أخر الأخبار
ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر ساعة | أمم إفريقيا
البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة 2 ساعة | أمم إفريقيا
تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي 2 ساعة | الوطن العربي
أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520208/أمم-إفريقيا-صلاح-محسن-صلاح-أعطاني-تعليمات-حمل-شارة-قيادة-منتخب-مصر