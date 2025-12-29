أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر
الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 23:43
كتب : FilGoal
عبر صلاح محسن مهاجم منتخب مصر عن سعادته بحمل شارة قيادة الفراعنة أمام أنجولا في كأس الأمم الإفريقية.
وحمل صلاح محسن شارة قيادة منتخب مصر في المباراة بسبب مشاركة الكثير من اللاعبين البدلاء.
وقال صلاح محسن عبر أون سبورت: "شرف لي أن أحمل شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة في مسيرتي".
وأضاف "محمد صلاح تحدث معي وأخبرني مهام قائد منتخب مصر بعد حمل شارة قيادة الفراعنة، وهذا شرف كبير لي".
وأتم تصريحاته "قدمت كل ما لدي في المباراة بعدما حملت شارة قيادة منتخب مصر".
وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بالتعادل السلبي مع أنجولا ليتأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثانية.
وفاز منتخب مصر على كل من زيمبابوي 2-1، وجنوب إفريقيا 1-0، قبل التعادل السلبي مع أنجولا.
