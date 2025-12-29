أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة

يرى أيوب الكعبي لاعب منتخب المغرب أن فريقه سيتأهل لربع النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وفاز منتخب المغرب على زامبيا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب مولاي عبد الله في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وقال الكعبي عبر بي إن سبورتس عقب المباراة: "حققنا الأهم وهو الحصول على النقاط والتأهل كمتصدر لكي نستمر في مدينة الرباط وعلى ملعبنا".

وتابع "أشكر الجماهير المغربية وننتظر الجائزة الكبرى وهي التتويج بالبطولة".

وأتم "ننفذ تعليمات ونركز على كل مباراة وسنركز الآن على المباراة المقبلة وبالعزم والإرادة سنتأهل لربع النهائي".

وسجل الكعبي هدفين خلال المباراة ليقود المغرب للتأهل كمتصدر للمجموعة.

وحصل الكعبي على جائزة رجل المباراة.

وسيلعب منتخب المغرب في دور الـ 16 ضد ثالث أحد المجموعتين الثالثة أو الخامسة.

