أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي

شدد أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر على أن الهدف تحقق من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية وهو التأهل والصدارة.

وقال زيزو عبر قناة أون سبورت: "هدفنا من المجموعات كان التأهل في الصدارة وفعلنا ذلك".

وأضاف "كل اللاعبين على أعلى مستوى وكل اللاعبين شاركوا وهذا دليل على أن حسام حسن يمنح الفرصة للجميع، ونحن جميعا على قلب رجل واحد".

وواصل "لعبت لمدة 10 دقائق كمهاجم صريح مثلما طلب مني حسام حسن، وأشكره على ثقته في".

وأكد "أشكر الجمهور المغربي على دعمه الدائم لمنتخب مصر ونشعر أننا نلعب في مصر".

وأتم تصريحاته "البطولة قوية جدا وكل المنتخبات في حالة تركيز وتريد الفوز باللقب، وهدفنا أن نلعب بشكل جيد في المباراة المقبلة والفوز".

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بالتعادل السلبي مع أنجولا ليتأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثانية.

وفاز منتخب مصر على كل من زيمبابوي 2-1، وجنوب إفريقيا 1-0، قبل التعادل السلبي مع أنجولا.