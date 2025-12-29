محاق القمر

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 23:13

كتب : عبد الرحمن فوزي

جزر القمر ضد مالي

تعادل منتخب جزر القمر مع مالي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب محمد الخامس بالجولة الثالثة من دور مجموعات أمم إفريقيا 2025.

بذلك التعادل ودّع منتخب جزر القمر البطولة بشكل رسمي، رغم احتلال المركز الثالث في مجموعته، لكنه فقد فرصة التأهل حتى لو كأفضل ثوالث.

جزر القمر ظهرت خلال البطولة كالقمر الماحق، ومحاق القمر هو عندما يختفي القمر بشكل كامل ويختفي ضوؤه تمامًا، وهو ما حدث مع جزر القمر خلال تلك البطولة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – لا يعرف مصير فريقه.. قائد أنجولا يعلن اعتزاله الدولي أمم إفريقيا – إصابة مهند لاشين بكدمة في الضلوع أمم إفريقيا – فوستر: فقدنا التركيز بعد تسجيل الهدف الأول في زيمبابوي أمم إفريقيا – بروس: لست سعيدا بالأداء.. ورحلتنا ستنتهي في هذه الحالة

وأنهى جزر القمر البطولة برصيد نقطتين في المركز الثالث، بينما تأهل منتخب مالي برفقة المغرب إلى دور الـ16 بعد احتلال المركز الثاني برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات في المجموعة.

المباراة شهدت استبعاد أليو ديانج لاعب مالي من القائمة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

الشوط الأول شهد سيطرة مالية على مجرياته ولكن دون فرص كبيرة.

الفرصة الأكبر جاءت بانفراد لجزر القمر عن طريق ميزياني ماوليدا، الذي لم يسدد حتى عاد المدافع واقتنص الفرصة.

وفي الدقيقة 40 تألق حارس جزر القمر ومنع تسديدة قوية من لاسين سينايوكو لاعب مالي.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا، إذ شهد سيطرة حذرة من مالي دون وجود فرصة خطيرة طوال مجرياته.

وبالدقيقة 88 تعرض أمادو هايدارا لاعب مالي للطرد ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على لاعب جزر القمر.

وسيلعب منتخب مالي في دور الـ16 مع المنتخب الذي سيحتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، والتي تضم نيجيريا وتونس وتنزانيا وأوغندا.

مالي جزر القمر أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي أمم إفريقيا - أحمد عيد: لن نعود من المغرب إلا بلقب البطولة
أخر الأخبار
بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول 7 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر 2 ساعة | أمم إفريقيا
البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة 2 ساعة | أمم إفريقيا
تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520204/محاق-القمر