تعادل منتخب جزر القمر مع مالي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب محمد الخامس بالجولة الثالثة من دور مجموعات أمم إفريقيا 2025.

بذلك التعادل ودّع منتخب جزر القمر البطولة بشكل رسمي، رغم احتلال المركز الثالث في مجموعته، لكنه فقد فرصة التأهل حتى لو كأفضل ثوالث.

جزر القمر ظهرت خلال البطولة كالقمر الماحق، ومحاق القمر هو عندما يختفي القمر بشكل كامل ويختفي ضوؤه تمامًا، وهو ما حدث مع جزر القمر خلال تلك البطولة.

وأنهى جزر القمر البطولة برصيد نقطتين في المركز الثالث، بينما تأهل منتخب مالي برفقة المغرب إلى دور الـ16 بعد احتلال المركز الثاني برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات في المجموعة.

المباراة شهدت استبعاد أليو ديانج لاعب مالي من القائمة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

الشوط الأول شهد سيطرة مالية على مجرياته ولكن دون فرص كبيرة.

الفرصة الأكبر جاءت بانفراد لجزر القمر عن طريق ميزياني ماوليدا، الذي لم يسدد حتى عاد المدافع واقتنص الفرصة.

وفي الدقيقة 40 تألق حارس جزر القمر ومنع تسديدة قوية من لاسين سينايوكو لاعب مالي.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا، إذ شهد سيطرة حذرة من مالي دون وجود فرصة خطيرة طوال مجرياته.

وبالدقيقة 88 تعرض أمادو هايدارا لاعب مالي للطرد ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على لاعب جزر القمر.

وسيلعب منتخب مالي في دور الـ16 مع المنتخب الذي سيحتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، والتي تضم نيجيريا وتونس وتنزانيا وأوغندا.