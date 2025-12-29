أمم إفريقيا - أحمد عيد: لن نعود من المغرب إلا بلقب البطولة

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 23:08

كتب : FilGoal

أحمد عيد - منتخب مصر

شدد أحمد عيد لاعب منتخب مصر على أن هدف الفراعنة هو العودة من المغرب بلقب كأس الأمم الإفريقية.

أحمد عيد

النادي : المصري

مصر

وقال أحمد عيد عبر قناة الكاس: "نريد إسعاد الشعب المصري كله ونريد أن نسعده أكثر عندما نعود بالبطولة، ولن نعود من المغرب سوى بكأس البطولة".

وأضاف "كل اللاعبين في حالة تركيز والتوأم يعطينا الكثير من التعليمات والدوافع حتى نعود بالبطولة".

وأكمل "قائمة المنتخب تضم أفضل اللاعبين في مصر ومعنا القائد محمد صلاح أفضل لاعب في العالم بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "كنا نريد أن نفوز على أنجولا ولكن لم نكن موفقين والتعادل أيضا نتيجة جيدة، الآن سنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة".

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بالتعادل السلبي مع أنجولا ليتأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثانية.

وفاز منتخب مصر على كل من زيمبابوي 2-1، وجنوب إفريقيا 1-0، قبل التعادل السلبي مع أنجولا.

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية أحمد عيد
التعليقات
