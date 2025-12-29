أمم إفريقيا – لا يعرف مصير فريقه.. قائد أنجولا يعلن اعتزاله الدولي

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 23:05

كتب : FilGoal

فريدي - أنجولا - خالد صبحي - مصر

أعلن فريدي قائد منتخب أنجولا اعتزاله الدولي بعد التعادل مع منتخب مصر.

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بالتعادل السلبي مع أنجولا.

ويبدو أن فريدي لم يعرف أن لبلاده الأمل في التأهل إلى دور الـ 16 كأفضل ثوالث ولم ينته المشوار بشكل رسمي في البطولة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – إصابة مهند لاشين بكدمة في الضلوع أمم إفريقيا – فوستر: فقدنا التركيز بعد تسجيل الهدف الأول في زيمبابوي مؤتمر حسام حسن: موقف لاشين وتريزيجيه.. وتغيير نظام أمم إفريقيا في صالح أوروبا فقط أمم إفريقيا – بروس: لست سعيدا بالأداء.. ورحلتنا ستنتهي في هذه الحالة

وقال فريدي للصحفيين عقب المباراة باكيا: "عن ماذا تريدونني أن أتحدث؟ هذه كانت المباراة الأخيرة لي في مسيرتي مع المنتخب، كنت أتمنى الوصول إلى أبعد دور ممكن مع بلدي".

وأنهى حديثه قائلا: "الحلم انتهى اليوم، لا أستطيع التحدث".

ووصل منتخب مصر للنقطة السابعة في صدارة المجموعة، وذلك بعدما وصل لدور الـ16 بعد الفوز في المباراة الماضية على جنوب إفريقيا.

وحصد منتخب أنجولا نقطته الثانية في المجموعة، منتظرا موقفه في حسابات أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في كل المجموعات.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل كامل من البدلاء وأجرى حسام حسن الكثير من التغييرات لتجربة كل اللاعبين ومنح الفرصة لهم في المشاركة.

أمم إفريقيا فريدي
نرشح لكم
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي محاق القمر
أخر الأخبار
بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول 57 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل 2 ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر 3 ساعة | أمم إفريقيا
البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة 3 ساعة | أمم إفريقيا
تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520202/أمم-إفريقيا-لا-يعرف-مصير-فريقه-قائد-أنجولا-يعلن-اعتزاله-الدولي