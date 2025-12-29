أمم إفريقيا – لا يعرف مصير فريقه.. قائد أنجولا يعلن اعتزاله الدولي

أعلن فريدي قائد منتخب أنجولا اعتزاله الدولي بعد التعادل مع منتخب مصر.

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بالتعادل السلبي مع أنجولا.

ويبدو أن فريدي لم يعرف أن لبلاده الأمل في التأهل إلى دور الـ 16 كأفضل ثوالث ولم ينته المشوار بشكل رسمي في البطولة.

وقال فريدي للصحفيين عقب المباراة باكيا: "عن ماذا تريدونني أن أتحدث؟ هذه كانت المباراة الأخيرة لي في مسيرتي مع المنتخب، كنت أتمنى الوصول إلى أبعد دور ممكن مع بلدي".

وأنهى حديثه قائلا: "الحلم انتهى اليوم، لا أستطيع التحدث".

ووصل منتخب مصر للنقطة السابعة في صدارة المجموعة، وذلك بعدما وصل لدور الـ16 بعد الفوز في المباراة الماضية على جنوب إفريقيا.

وحصد منتخب أنجولا نقطته الثانية في المجموعة، منتظرا موقفه في حسابات أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في كل المجموعات.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل كامل من البدلاء وأجرى حسام حسن الكثير من التغييرات لتجربة كل اللاعبين ومنح الفرصة لهم في المشاركة.