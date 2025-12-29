أمم إفريقيا – إصابة مهند لاشين بكدمة في الضلوع

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 22:11

كتب : محمد جمال

مهند لاشين - منتخب مصر

أثبتت الأشعة التي خضع لها مهند لاشين لاعب منتخب مصر إصابته بكدمة في الضلوع عقب مشاركته في مباراة أنجولا.

مهند لاشين

النادي : بيراميدز

مصر

وأكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أنه سيتم وضع برنامج علاجي لمهند لاشين وتجهيزه لمباراة دور الـ16، التي لم يتحدد طرفها بعد، والمقرر لها يوم 5 يناير المقبل.

وغادر مهند لاشين المباراة في الشوط الثاني وشارك بدلا منه محمد شحاتة بعد تعرضه للإصابة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر حسام حسن: موقف لاشين وتريزيجيه.. وتغيير نظام أمم إفريقيا في صالح أوروبا فقط

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بالتعادل السلبي مع أنجولا.

ووصل منتخب مصر للنقطة السابعة في صدارة المجموعة، وذلك بعدما وصل لدور الـ16 بعد الفوز في المباراة الماضية على جنوب إفريقيا.

وحصد منتخب أنجولا نقطته الثانية في المجموعة، منتظرا موقفه في حسابات أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في كل المجموعات.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل كامل من البدلاء وأجرى حسام حسن الكثير من التغييرات لتجربة كل اللاعبين ومنح الفرصة لهم في المشاركة.

وفاز منتخب مصر على كل من زيمبابوي 2-1، وجنوب إفريقيا 1-0، قبل التعادل السلبي مع أنجولا.

مهند لاشين منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي محاق القمر
أخر الأخبار
ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر ساعة | أمم إفريقيا
البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة 2 ساعة | أمم إفريقيا
تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي 2 ساعة | الوطن العربي
أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520201/أمم-إفريقيا-إصابة-مهند-لاشين-بكدمة-في-الضلوع