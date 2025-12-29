أمم إفريقيا – إصابة مهند لاشين بكدمة في الضلوع

أثبتت الأشعة التي خضع لها مهند لاشين لاعب منتخب مصر إصابته بكدمة في الضلوع عقب مشاركته في مباراة أنجولا.

مهند لاشين النادي : بيراميدز مصر

وأكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أنه سيتم وضع برنامج علاجي لمهند لاشين وتجهيزه لمباراة دور الـ16، التي لم يتحدد طرفها بعد، والمقرر لها يوم 5 يناير المقبل.

وغادر مهند لاشين المباراة في الشوط الثاني وشارك بدلا منه محمد شحاتة بعد تعرضه للإصابة.

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بالتعادل السلبي مع أنجولا.

ووصل منتخب مصر للنقطة السابعة في صدارة المجموعة، وذلك بعدما وصل لدور الـ16 بعد الفوز في المباراة الماضية على جنوب إفريقيا.

وحصد منتخب أنجولا نقطته الثانية في المجموعة، منتظرا موقفه في حسابات أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في كل المجموعات.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل كامل من البدلاء وأجرى حسام حسن الكثير من التغييرات لتجربة كل اللاعبين ومنح الفرصة لهم في المشاركة.

وفاز منتخب مصر على كل من زيمبابوي 2-1، وجنوب إفريقيا 1-0، قبل التعادل السلبي مع أنجولا.