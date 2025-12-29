أمم إفريقيا – فوستر: فقدنا التركيز بعد تسجيل الهدف الأول في زيمبابوي

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 21:42

كتب : FilGoal

لايل فوستر - جنوب إفريقيا

انتقد لايل فوستر لاعب جنوب إفريقيا فقد التركيز بعد تسجيل الهدف الأول ضد زيمبابوي.

وانتصر منتخب جنوب إفريقيا على زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال فوستر للصحفيين: "أعتقد أن كان بإمكاننا أن نكون أفضل، لكن أهم شيء هو الفوز".

وأضاف "لا أعتقد أننا كنا قلقين بل على العكس كنا مستعدين، ربما ارتخينا قليلا بعد الهدف الأول وأقل تركيزا، ومنتخب زيمبابوي أصبح أفضل، نحتاج إلى الاستمرار والعمل على تصحيح الأخطاء، وأثبتنا ذلك خلال السنوات القليلة الماضية".

وأنهى حديثه قائلا: "يمكننا التعلم من مباراة زيمبابوي، لكن كما قلت الأهم هو الفوز".

وقاد فوستر منتخبه للتأهل إلى دور الـ 16 في مباراة صعبة للغاية.

وارتفع رصيد منتخب جنوب إفريقيا للنقطة السادسة في المركز الثاني بمجمعته خلف منتخب مصر المتصدر بـ 7 نقاط.

وأتى منتخب أنجولا في المركز الثالث بنقطتين، ثم منتخب زيمبابوي المتذيل الذي خرج من البطولة بنقطة واحدة.

انهيار ذهني ثم عودة

عانى لايل فوستر من تأثير في صحته النفسية والذهنية في نوفمبر من عام 2023 وقت تواجده مع بيرنلي.

وطلب اللاعب من ناديه الابتعاد عن كرة القدم للعلاج ذهنيا وسانده ناديه حتى عاد بعد شهرين وفي المباراة الأخيرة من العام تمكن من التسجيل في مرمى أستون فيلا.

والآن حصد منتخب جنوب إفريقيا إيجابيات علاج فوستر وكسب أهمية كبيرة ونتائج رائعة.

وبات فوستر اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف في منتخب بلاده بأربعة أهداف، إذ سجل هدفين وصنع مرتين.

وعلى مستوى البطولة، فوستر أصبح اللاعب الأكثر مساهمة بالتساوي مع أديمولا لوكمان لاعب نيجيريا.

