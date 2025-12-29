انطلاق القمة العالمية للرياضة في دبي بمشاركة 1500 من النجوم والأساطير

شهد الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم الإثنين انطلاق أعمال "القمة العالمية للرياضة" التي تعقد أعمالها في دبي على مدار يومين برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور ومشاركة أكثر من 1500 من القيادات الرياضية والنجوم والأساطير وممثلي المؤسسات والاتحادات الرياضية من حول العالم.

وأكد منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا الحدث العالمي سيكون محطةً سنويةً تسهم في رسم ملامح مستقبل الرياضة العالمية ومناقشة فرصها الواعدة وأفاق تطورها على المديين القريب والبعيد.

وشهدت القمة العالمية للرياضة في دبي حضور المصري أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث والمتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024.

وانطلقت أعمال "القمة العالمية للرياضة" وتحدّث جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في جلسة رئيسية بعنوان "الـ90 دقيقة القادمة".

وأكد إنفانتينو خلال الجلسة أن كرة القدم رياضة تجمع الشعوب وتصنع فرحة الصغار والكبار من محبي هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم.

وأشار في كلمته إلى أهمية مواصلة دعم المواهب وتطوير البنية التحتية للمرافق والملاعب، ودعم الاتحادات الوطنية في جميع الدول والقارات، والاستثمار في تنظيم البطولات والمسابقات، وتطوير القوانين والتشريعات، مؤكداً أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز جمالية وتنافسية كرة القدم، صاحبة الشعبية الأكبر على مستوى العالم.

وألقى نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش في جلسة رئيسية بعنوان "الاستدامة في الرياضة: استكشاف آفاق جديدة للقدرات البدنية"، الضوء على بداية شغفه بالرياضة وأهم المحطات الرئيسية والإنجازات التي حققها في مسيرته الرياضية الناجحة، لافتاً إلى أهمية توفير الدعم والتدريب للمواهب الواعدة منذ سن مبكرة وإتاحة فرص أكبر لها لإظهار قدراتها أمام العالم.

واستعرض ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، تجربة النادي الناجحة خلال السنوات السابقة على مستوى الرياضة والأعمال والثقافة، وحاوره بيتر كراوتش، مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا سابقاً.

كما شاركت بطلة التنس التونسية أنس جابر والإسبانية باولا بادوسا في جلسة حوارية بعنوان "تحدي التوقعات: كيف نحول الضغوط وخيبات الأمل إلى لحظات تاريخية" وأدارتها الإعلامية سارة ستون.

واختتمت أعمال اليوم الأول من "القمة العالمية للرياضة" بجلسة حوارية استضافت أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو الفائز بكأس العالم مرتين وبالعديد من الألقاب مع مختلف الأندية، وتحدث خلالها عن رحلة الرياضي من الملاعب إلى عالم ريادة الأعمال.

وتنطلق أعمال اليوم الثاني للقمة يوم غدا الثلاثاء بجلسة نجم الكرة الإيطالية السابق روبيرتو باجيو وابنته، ونجم الكرة الإيطالية إليساندرو ديل بييرو الفائز بكأس العالم 2006 مع منتخب بلاده.

وتختتم فعاليات القمة العالمية للرياضة بجلسة ملهمة تجمع 6 من النجوم اللاعبين والمدربين الفائزين بكأس العالم وهم: البرازيليان رونالدو وكافو، والإسبانيان كارلوس بويول وإنييستا، والفرنسي ديديه ديشان، والإيطالي فابيو كانافارو، وسيدير الجلسة بطل فائز بكأس العالم هو الإيطالي إليساندرو دل بييرو.