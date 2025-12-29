أمم إفريقيا – بروس: لست سعيدا بالأداء.. ورحلتنا ستنتهي في هذه الحالة

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

هوجو بروس - جنوب إفريقيا

أعرب هوجو بروس المدير الفني لجنوب إفريقيا عن حزنه بأداء فريقه بعد الفوز على زيمبابوي.

وانتصر منتخب جنوب إفريقيا على زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال المدرب البلجيكي خلال المؤتمر الصحفي: "لست سعيدا بالأداء حقا أو بقرارات بعض اللاعبين داخل الملعب، علينا العمل على هذا الأمر الذي يتواجد منذ بداية البطولة".

أخبار متعلقة:
مؤتمر حسام حسن: موقف لاشين وتريزيجيه.. وتغيير نظام أمم إفريقيا في صالح أوروبا فقط أمم إفريقيا - صلاح محسن: مستعدون لأي خصم في دور الـ16 أمم إفريقيا – ماذا تقول لائحة البطولة بشأن إنذارات دور المجموعات.. وموقف مصر أمم إفريقيا – شوبير: سعيد بأول مشاركة لي.. وهدفنا المنافسة على اللقب

وأضاف "علينا إدراك أن التطور الذي حققناه خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية لا يعد ضمانا للفوز في المباراة، قلت من قبل أن الأمور ستكون أصعب علينا مقارنة بالنسخة الماضية".

وأوضح" إذا لم نلعب بـ 100% من قوتنا فسنكون في مأزق".

وواصل "ليس لأنك جنوب إفريقيا فالمنافسين سيخافون منك، بل على العكس هناك دافع كبير لمحاولة الفوز عليك".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا لم نتسم بعقلية الضغط أكثر على المنافس فسينتهي أمرنا سريعا".

وقاد لايل فوستر لاعب جنوب إفريقيا منتخبه للتأهل إلى دور الـ 16 في مباراة صعبة للغاية.

وارتفع رصيد منتخب جنوب إفريقيا للنقطة السادسة في المركز الثاني بمجموعته خلف منتخب مصر المتصدر بـ 7 نقاط.

وأتى منتخب أنجولا في المركز الثالث بنقطتين، ثم منتخب زيمبابوي المتذيل الذي خرج من البطولة بنقطة واحدة.

أمم إفريقيا هوجو بروس جنوب إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي محاق القمر أمم إفريقيا - أحمد عيد: لن نعود من المغرب إلا بلقب البطولة أمم إفريقيا – لا يعرف مصير فريقه.. قائد أنجولا يعلن اعتزاله الدولي أمم إفريقيا – إصابة مهند لاشين بكدمة في الضلوع أمم إفريقيا – فوستر: فقدنا التركيز بعد تسجيل الهدف الأول في زيمبابوي مؤتمر حسام حسن: موقف لاشين وتريزيجيه.. وتغيير نظام أمم إفريقيا في صالح أوروبا فقط متحف أمم إفريقيا - كرة وتميمة وقميص خاص ضمن مقتنيات جديدة باللغتين العربية والفرنسية
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي 4 دقيقة | أمم إفريقيا
محاق القمر 8 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - أحمد عيد: لن نعود من المغرب إلا بلقب البطولة 13 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – لا يعرف مصير فريقه.. قائد أنجولا يعلن اعتزاله الدولي 16 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – إصابة مهند لاشين بكدمة في الضلوع ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – فوستر: فقدنا التركيز بعد تسجيل الهدف الأول في زيمبابوي ساعة | أمم إفريقيا
انطلاق القمة العالمية للرياضة في دبي بمشاركة 1500 من النجوم والأساطير ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – بروس: لست سعيدا بالأداء.. ورحلتنا ستنتهي في هذه الحالة 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 3 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520198/أمم-إفريقيا-بروس-لست-سعيدا-بالأداء-ورحلتنا-ستنتهي-في-هذه-الحالة