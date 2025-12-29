أمم إفريقيا – بروس: لست سعيدا بالأداء.. ورحلتنا ستنتهي في هذه الحالة

أعرب هوجو بروس المدير الفني لجنوب إفريقيا عن حزنه بأداء فريقه بعد الفوز على زيمبابوي.

وانتصر منتخب جنوب إفريقيا على زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال المدرب البلجيكي خلال المؤتمر الصحفي: "لست سعيدا بالأداء حقا أو بقرارات بعض اللاعبين داخل الملعب، علينا العمل على هذا الأمر الذي يتواجد منذ بداية البطولة".

وأضاف "علينا إدراك أن التطور الذي حققناه خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية لا يعد ضمانا للفوز في المباراة، قلت من قبل أن الأمور ستكون أصعب علينا مقارنة بالنسخة الماضية".

وأوضح" إذا لم نلعب بـ 100% من قوتنا فسنكون في مأزق".

وواصل "ليس لأنك جنوب إفريقيا فالمنافسين سيخافون منك، بل على العكس هناك دافع كبير لمحاولة الفوز عليك".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا لم نتسم بعقلية الضغط أكثر على المنافس فسينتهي أمرنا سريعا".

وقاد لايل فوستر لاعب جنوب إفريقيا منتخبه للتأهل إلى دور الـ 16 في مباراة صعبة للغاية.

وارتفع رصيد منتخب جنوب إفريقيا للنقطة السادسة في المركز الثاني بمجموعته خلف منتخب مصر المتصدر بـ 7 نقاط.

وأتى منتخب أنجولا في المركز الثالث بنقطتين، ثم منتخب زيمبابوي المتذيل الذي خرج من البطولة بنقطة واحدة.