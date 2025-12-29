مؤتمر حسام حسن: موقف لاشين وتريزيجيه.. وتغيير نظام أمم إفريقيا في صالح أوروبا فقط

أبدى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر رضاه عن أداء الفريق بعد ختام منافسات المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا.

وقال حسن في المؤتمر الصحفي: "مباراة أنجولا كانت فرصة جيدة لمنح عدد كبير من اللاعبين المشاركة في المباريات. الهدف منها كان تجربة أكثر من لاعب، وفي النهاية نجحنا في تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الثلاث".

وأضاف "أنهينا مباراة أنجولا بشكل إيجابي، وإراحة أكثر من لاعب تمت بسبب ضيق الوقت بين مباراة جنوب إفريقيا وأنجولا، وجاهزين لمواجهة أي منتخب في دور الـ16".

وأكمل "⁠اللاعبون أدوا المطلوب منهم في دور المجموعات، والقادم سيكون صعب والمنافسة في البطولة قوية".

وأكمل "سنعمل علي زيادة الإيجابيات في المواجهات المقبلة وعلاج السلبيات. راضي عن أداء اللاعبين المشاركين لأول مرة في بطولة أمم إفريقيا".

وكشف "مهند لاشين يخضع لأشعة، وتريزيجيه ومروان عطية لم يشاركا بسبب حصول كل منهما على إنذار في المباراتين السابقتين".

واختتم "⁠الأفضل من وجهة نظري إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل عامين وليس كل 4 أعوام، وهذا التغيير في صالح أوروبا فقط".

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بالتعادل السلبي مع أنجولا.

ووصل منتخب مصر للنقطة السابعة في صدارة المجموعة، وذلك بعدما وصل لدور الـ16 بعد الفوز في المباراة الماضية على جنوب إفريقيا.

وحصد منتخب أنجولا نقطته الثانية في المجموعة، منتظرا موقفه في حسابات أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في كل المجموعات.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل كامل من البدلاء وأجرى حسام حسن الكثير من التغييرات لتجربة كل اللاعبين ومنح الفرصة لهم في المشاركة.

وبذلك أشرك منتخب مصر 26 لاعبا من أصل 28 في القائمة، ولم يشارك فقط كل من ثنائي حراسة المرمى محمد صبحي وأحمد الشناوي.