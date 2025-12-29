متحف أمم إفريقيا - كرة وتميمة وقميص خاص ضمن مقتنيات جديدة باللغتين العربية والفرنسية
الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 21:01
كتب : FilGoal
أصدر FilGoal.com نسخة افتراضية من متحف كأس الأمم الإفريقية والذي بإمكانك التجول في جنباته.
ومع انطلاق أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، افتتح المتحف غرفة جديدة تضم مقتنيات خاصة بنسختي 2023 الأخيرة والنسخة الجارية.
وكان FilGoal.com قد نشر المتحف في يناير 2024 بـ 47 قطعة تاريخية من مقتنيات بطولة أمم إفريقيا والتي بدأت منذ 1957.
وبإمكانك الوصول لكافة المقتنيات ومشاهدتها لمعرفة المعلومات المختلفة وقراءة أو الاستماع لما تمثله باللغتين العربية والفرنسية.
للتجول في متحف كأس الأمم الإفريقية مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا
ولا يعد المتحف جديدا على FilGoal.com، فسبق أن قدمّنا لكم متحف كأس العالم مع انطلاق نسخة 2022 والتي أقيمت في قطر.
