متحف أمم إفريقيا - كرة وتميمة وقميص خاص ضمن مقتنيات جديدة باللغتين العربية والفرنسية

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 21:01

كتب : FilGoal

متحف أمم إفريقيا 2025

أصدر FilGoal.com نسخة افتراضية من متحف كأس الأمم الإفريقية والذي بإمكانك التجول في جنباته.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – ماذا تقول لائحة البطولة بشأن إنذارات دور المجموعات.. وموقف مصر مباشر أمم إفريقيا - جزر القمر (0)-(0) مالي.. بداية المباراة أمم إفريقيا – شوبير: سعيد بأول مشاركة لي.. وهدفنا المنافسة على اللقب أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. الرحيل عن أجادير بعد دور الثمانية

ومع انطلاق أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، افتتح المتحف غرفة جديدة تضم مقتنيات خاصة بنسختي 2023 الأخيرة والنسخة الجارية.

وكان FilGoal.com قد نشر المتحف في يناير 2024 بـ 47 قطعة تاريخية من مقتنيات بطولة أمم إفريقيا والتي بدأت منذ 1957.

وبإمكانك الوصول لكافة المقتنيات ومشاهدتها لمعرفة المعلومات المختلفة وقراءة أو الاستماع لما تمثله باللغتين العربية والفرنسية.

للتجول في متحف كأس الأمم الإفريقية مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا

ولا يعد المتحف جديدا على FilGoal.com، فسبق أن قدمّنا لكم متحف كأس العالم مع انطلاق نسخة 2022 والتي أقيمت في قطر.

أمم إفريقيا متحف أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي محاق القمر أمم إفريقيا - أحمد عيد: لن نعود من المغرب إلا بلقب البطولة أمم إفريقيا – لا يعرف مصير فريقه.. قائد أنجولا يعلن اعتزاله الدولي أمم إفريقيا – إصابة مهند لاشين بكدمة في الضلوع أمم إفريقيا – فوستر: فقدنا التركيز بعد تسجيل الهدف الأول في زيمبابوي أمم إفريقيا – بروس: لست سعيدا بالأداء.. ورحلتنا ستنتهي في هذه الحالة مؤتمر حسام حسن: موقف لاشين وتريزيجيه.. وتغيير نظام أمم إفريقيا في صالح أوروبا فقط
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي 3 دقيقة | أمم إفريقيا
محاق القمر 8 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - أحمد عيد: لن نعود من المغرب إلا بلقب البطولة 12 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – لا يعرف مصير فريقه.. قائد أنجولا يعلن اعتزاله الدولي 15 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – إصابة مهند لاشين بكدمة في الضلوع ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – فوستر: فقدنا التركيز بعد تسجيل الهدف الأول في زيمبابوي ساعة | أمم إفريقيا
انطلاق القمة العالمية للرياضة في دبي بمشاركة 1500 من النجوم والأساطير ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – بروس: لست سعيدا بالأداء.. ورحلتنا ستنتهي في هذه الحالة 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 3 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520196/متحف-أمم-إفريقيا-كرة-وتميمة-وقميص-خاص-ضمن-مقتنيات-جديدة-باللغتين-العربية-والفرنسية