أمم إفريقيا – ماذا تقول لائحة البطولة بشأن إنذارات دور المجموعات.. وموقف مصر
الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 20:55
كتب : FilGoal
أنهى منتخب مصر مشاركته في دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع أنجولا في الجولة الأخيرة.
وفاز منتخب مصر على كل من زيمبابوي 2-1، وجنوب إفريقيا 1-0، قبل التعادل السلبي مع أنجولا.
وخلال دور المجموعات حصل لاعبي منتخب مصر على 4 بطاقات صفراء.
وحصل تريزيجيه ومروان عطية على البطاقات الصفراء أمام زيمبابوي، والثلاثي ياسر إبراهيم وإبراهيم عادل أمام أنجولا.
وتقول لائحة البطولة على حذف كل الإنذارات بعد دور المجموعات. لتخوض كل المنتخبات مبارياتها بداية من دور الـ16 بسجل نظيف.
وتم تعديل اللائحة لهذه الصيغة بعد زيادة عدد منتخبات البطولة إلى 24 منتخبا بداية من نسخة 2019.
وبذلك يدخل منتخب مصر دور الـ16 للبطولة بسجل نظيف.
