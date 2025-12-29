انتهت في أمم إفريقيا - المغرب (3)-(0) زامبيا

أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي

محاق القمر

أمم إفريقيا - أحمد عيد: لن نعود من المغرب إلا بلقب البطولة

أمم إفريقيا – لا يعرف مصير فريقه.. قائد أنجولا يعلن اعتزاله الدولي

أمم إفريقيا – إصابة مهند لاشين بكدمة في الضلوع

أمم إفريقيا – فوستر: فقدنا التركيز بعد تسجيل الهدف الأول في زيمبابوي

أمم إفريقيا – بروس: لست سعيدا بالأداء.. ورحلتنا ستنتهي في هذه الحالة

مؤتمر حسام حسن: موقف لاشين وتريزيجيه.. وتغيير نظام أمم إفريقيا في صالح أوروبا فقط