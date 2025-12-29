انتهت في أمم إفريقيا - المغرب (3)-(0) زامبيا

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

أيوب الكعبي - منتخب المغرب

يلعب المغرب أمام زامبيا في ختام منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا.

تابع من هنا

---

ق 66 حكيمي يتعرض لتدخل فور نزوله ولكنه بخير

ق 65 أشرف حكيمي وإلياس بن صغير وإلياس أخوماش بدلا من نصير مزراوي وبراهيم دياز وإسماعيل صيباري

ق 53 الهدف يحتسب بعد العودة لتقنية الفيديو.. لا وجود للتسلل والكعبي يحتفل

ق 50 جووووول أيوب الكعبي يسجل مقصية ثانية له في هذه البطولة! ولكن الراية توقف الاحتفال

استراحة

ق 27 جوووووول براهيم دياز يسجل الثاني بلمسة واحدة بعد تمريرة عبد الصمد الزلزولي

ق 9 جوووول أيوب الكعبي يتقدم للمغرب برأسية بعد عرضية عز الدين أوناحي

ق 7 عبد الصمد الزلزولي يهدر الأول

بداية المباراة

المغرب كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي محاق القمر أمم إفريقيا - أحمد عيد: لن نعود من المغرب إلا بلقب البطولة أمم إفريقيا – لا يعرف مصير فريقه.. قائد أنجولا يعلن اعتزاله الدولي أمم إفريقيا – إصابة مهند لاشين بكدمة في الضلوع أمم إفريقيا – فوستر: فقدنا التركيز بعد تسجيل الهدف الأول في زيمبابوي أمم إفريقيا – بروس: لست سعيدا بالأداء.. ورحلتنا ستنتهي في هذه الحالة مؤتمر حسام حسن: موقف لاشين وتريزيجيه.. وتغيير نظام أمم إفريقيا في صالح أوروبا فقط
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي 3 دقيقة | أمم إفريقيا
محاق القمر 8 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - أحمد عيد: لن نعود من المغرب إلا بلقب البطولة 12 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – لا يعرف مصير فريقه.. قائد أنجولا يعلن اعتزاله الدولي 15 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – إصابة مهند لاشين بكدمة في الضلوع ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – فوستر: فقدنا التركيز بعد تسجيل الهدف الأول في زيمبابوي ساعة | أمم إفريقيا
انطلاق القمة العالمية للرياضة في دبي بمشاركة 1500 من النجوم والأساطير ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – بروس: لست سعيدا بالأداء.. ورحلتنا ستنتهي في هذه الحالة 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 3 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520193/مباشر-أمم-إفريقيا-المغرب-3-0-زامبيا-جوووووول-المقصية-الثانية-تحتسب