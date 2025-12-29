انتهت في أمم إفريقيا - المغرب (3)-(0) زامبيا
الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 20:51
كتب : FilGoal
يلعب المغرب أمام زامبيا في ختام منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا.
---
ق 66 حكيمي يتعرض لتدخل فور نزوله ولكنه بخير
ق 65 أشرف حكيمي وإلياس بن صغير وإلياس أخوماش بدلا من نصير مزراوي وبراهيم دياز وإسماعيل صيباري
ق 53 الهدف يحتسب بعد العودة لتقنية الفيديو.. لا وجود للتسلل والكعبي يحتفل
ق 50 جووووول أيوب الكعبي يسجل مقصية ثانية له في هذه البطولة! ولكن الراية توقف الاحتفال
استراحة
ق 27 جوووووول براهيم دياز يسجل الثاني بلمسة واحدة بعد تمريرة عبد الصمد الزلزولي
ق 9 جوووول أيوب الكعبي يتقدم للمغرب برأسية بعد عرضية عز الدين أوناحي
ق 7 عبد الصمد الزلزولي يهدر الأول
بداية المباراة
