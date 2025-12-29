انتهت في أمم إفريقيا - المغرب (3)-(0) زامبيا

يلعب المغرب أمام زامبيا في ختام منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا.

ق 66 حكيمي يتعرض لتدخل فور نزوله ولكنه بخير

ق 65 أشرف حكيمي وإلياس بن صغير وإلياس أخوماش بدلا من نصير مزراوي وبراهيم دياز وإسماعيل صيباري

ق 53 الهدف يحتسب بعد العودة لتقنية الفيديو.. لا وجود للتسلل والكعبي يحتفل

ق 50 جووووول أيوب الكعبي يسجل مقصية ثانية له في هذه البطولة! ولكن الراية توقف الاحتفال

استراحة

ق 27 جوووووول براهيم دياز يسجل الثاني بلمسة واحدة بعد تمريرة عبد الصمد الزلزولي

ق 9 جوووول أيوب الكعبي يتقدم للمغرب برأسية بعد عرضية عز الدين أوناحي

ق 7 عبد الصمد الزلزولي يهدر الأول

بداية المباراة